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    Samsung Galaxy A ve M serisinde donma problemleri yaşanıyor

    Samsung'un Galaxy A ve Galaxy M serisi akıllı telefonlarında, donma ve otomatik yeniden başlatma sorunları yaşanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2021 - 13:07
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 13:15
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    Samsung Galaxy A ve M serisinde donma problemleri yaşanıyor

    Galaxy A ve Galaxy M serisi orta segment akıllı telefonlarıyla oldukça iyi satış rakamları elde eden Samsung, şimdilerde yeni bir sorunla uğraşmak zorunda.

    Samsung'un tarafından piyasaya sürülen orta sınıf Galaxy A ve Galaxy M serisi akıllı telefonlarda, donma ve otomatik yeniden başlatma sorunları baş gösterdi.

    Özellikle Hindistan'dan gelen söz konusu şikayetler; Galaxy M30s, Galaxy M31, Galaxy M31s, Galaxy A50, Galaxy A50s ve Galaxy A51 sahipleri tarafından birkaç aydır rapor ediliyor.

    SAMSUNG'UN KENDİ İŞLEMCİSİNİ KULLANIYORLAR

    Yukarıdaki modellere baktığımızda, tümünün Samsung Exynos işlemcisinden güç aldığını görüyoruz. Ancak tüm bu sorunların işlemci kaynaklı mı yoksa yazılımsal bir hata mı olduğu bilinmiyor.

    SAMSUNG GALAXY

    Bazı yetkili servis merkezleri, kullanıcılara anakart değişimini tavsiye ediyor. Ancak bunun maliyeti neredeyse 100 doları buluyor. Samsung ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmış değil.

    Öte yandan, tespit edilen sorunların şimdilik sadece Hindistan'daki kullanıcıları etkilediğini belirtelim.

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