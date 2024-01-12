Samsung Galaxy A15 ve Galaxy A25 5G Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatlar

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, ülkemizde satışa çıkardığı telefonlara iki yeni model daha ekledi.
Şirket, giriş-orta seviyeye yönelik yeni akıllı telefonları Galaxy A15 ve Galaxy A25 5G modellerini ülkemizde satışa çıkardı.
Öğrenciler indirimli satın alabilecek
Galaxy A15 ve Galaxy A15 5G modellerinin fiyatı öğrencilere vergisiz telefon indirimi limitinin (9.500 TL) altında kalıyor.
Bu sayede öğrenciler, söz konusu telefonları indirimli olarak satın alabilecek. Ancak Galaxy A25 modelleri, indirim limitini aşıyor.
Galaxy A15'in 4G LTE destekli versiyonunda Mediatek Helio G99 yonga seti kullanılırken, Galaxy A15 5G modelinde MediaTek Dimensity 6100 Plus yonga setine yer veriliyor.
Samsung Galaxy A15 özellikleri
Boyut ve ağırlık: 160,1 x 76,8 x 8,4 mm, 200 gr
Ekran: 6.5 inç, FHD+, 90Hz, 800 nit, Süper AMOLED
İşlemci: MediaTek Dimensity 6100 Plus(5G), Mediatek Helio G99 (4G)
Bellek: 8GB RAM
Depolama: 128GB / 256GB
Arka kamera: 50MP (birincil) + 5MP (ultra geniş) + 2MP (derinlik)
Ön kamera: 13MP
Batarya: 5000 mAh
Yazılım: Android 14, One UI 6.0
Samsung Galaxy A25 özellikleri
Boyut ve ağırlık: 161 x 76,5 x 8,3 mm, 197 g
Ekran: 6.5 inç, FHD+, 120Hz, 1000 nit, Süper AMOLED
İşlemci: Samsung Exynos 1280
Bellek: 6GB/8GB RAM
Depolama: 128GB
Arka kamera: 50MP OIS (birincil) + 8MP (ultra geniş) + 2MP (derinlik)
Ön kamera: 13MP
Batarya: 5000 mAh
Yazılım: Android 14, One UI 6.0
Türkiye fiyatları
Galaxy A15 (128 GB + 4 GB RAM): 8 bin 499 TL
Galaxy A15 5G (128 GB + 4 GB RAM): 8 bin 999 TL
Galaxy A15 5G (256 GB + 6 GB RAM): 9 bin 999 TL
Galaxy A25 5G (128 GB + 6 GB RAM): 11 bin 999 TL
Galaxy A25 5G (256 GB + 6 GB RAM): 12 bin 999 TL
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