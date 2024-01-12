Samsung Galaxy A15 ve Galaxy A25 5G Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatlar
ensonhaber.com

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, ülkemizde satışa çıkardığı telefonlara iki yeni model daha ekledi.

Şirket, giriş-orta seviyeye yönelik yeni akıllı telefonları Galaxy A15 ve Galaxy A25 5G modellerini ülkemizde satışa çıkardı.

Öğrenciler indirimli satın alabilecek

Galaxy A15 ve Galaxy A15 5G modellerinin fiyatı öğrencilere vergisiz telefon indirimi limitinin (9.500 TL) altında kalıyor.

Bu sayede öğrenciler, söz konusu telefonları indirimli olarak satın alabilecek. Ancak Galaxy A25 modelleri, indirim limitini aşıyor.

Galaxy A15'in 4G LTE destekli versiyonunda Mediatek Helio G99 yonga seti kullanılırken, Galaxy A15 5G modelinde MediaTek Dimensity 6100 Plus yonga setine yer veriliyor.

Samsung Galaxy A15 özellikleri

Boyut ve ağırlık: 160,1 x 76,8 x 8,4 mm, 200 gr

Ekran: 6.5 inç, FHD+, 90Hz, 800 nit, Süper AMOLED

İşlemci: MediaTek Dimensity 6100 Plus(5G), Mediatek Helio G99 (4G)

Bellek: 8GB RAM

Depolama: 128GB / 256GB

Arka kamera: 50MP (birincil) + 5MP (ultra geniş) + 2MP (derinlik)

Ön kamera: 13MP

Batarya: 5000 mAh

Yazılım: Android 14, One UI 6.0

Samsung Galaxy A25 özellikleri

Boyut ve ağırlık: 161 x 76,5 x 8,3 mm, 197 g

Ekran: 6.5 inç, FHD+, 120Hz, 1000 nit, Süper AMOLED

İşlemci: Samsung Exynos 1280

Bellek: 6GB/8GB RAM

Depolama: 128GB

Arka kamera: 50MP OIS (birincil) + 8MP (ultra geniş) + 2MP (derinlik)

Ön kamera: 13MP

Batarya: 5000 mAh

Yazılım: Android 14, One UI 6.0

Türkiye fiyatları

Galaxy A15 (128 GB + 4 GB RAM): 8 bin 499 TL

Galaxy A15 5G (128 GB + 4 GB RAM): 8 bin 999 TL

Galaxy A15 5G (256 GB + 6 GB RAM): 9 bin 999 TL

Galaxy A25 5G (128 GB + 6 GB RAM): 11 bin 999 TL

Galaxy A25 5G (256 GB + 6 GB RAM): 12 bin 999 TL