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Samsung Galaxy A15 ve Galaxy A25 5G Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatlar

Samsung Galaxy A15 ve Galaxy A25 5G Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatlar Samsung'un giriş-orta seviyeye yönelik yeni akıllı telefonları Galaxy A15 ve Galaxy A25 5G Türkiye'de satışa sunuldu. Telefonların özelliklerine ve fiyatlarına yakından bakıyoruz.