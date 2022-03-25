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    Samsung Galaxy A53 5G Türkiye'de: İşte fiyatı

    Geçtiğimiz hafta tanıtılan Samsung Galaxy A53, kısa süre içinde ülkemizde satışa çıktı. İşte telefonun Türkiye fiyatı ve öne çıkan özellikleri...
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2022 - 15:16
    • Güncelleme : 25.03.2022 - 15:27
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    Samsung Galaxy A53 5G Türkiye'de: İşte fiyatı

    Galaxy A ve Galaxy M serisi orta segment akıllı telefonlarıyla oldukça iyi satış rakamları elde eden Samsung, geçtiğimiz hafta düzenlenen etkinlik kapsamında yeni modellerini tanıttı.

    Güney Koreli şirket, etkinlikte Galaxy A33, Galaxy A53 ve Galaxy A73 modellerini görücüye çıkardı.

    Samsung'un orta segmentte yarışacak yeni akıllı telefonlarından biri olan Galaxy A53, çok geçmeden ülkemizde satışa sunuldu.

    SAMSUNG GALAXY A53 ÖZELLİKLERİ

    SAMSUNG

    • Ekran: 6,5 inç Full HD+ 120Hz Süper AMOLED
    • İşlemci: Exynos 1280
    • RAM: 8 GB
    • Depolama: 128 GB
    • Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP
    • Ön Kamera: 32 MP
    • Batarya: 5.000 mAh, 25W hızlı şarj
    • İşletim Sistemi: Android 12, OneUI 4.0
    • FİYAT: 449 EURO

    Tüm bu özelliklere sahip olan Samsung Galaxy A53, Türkiye'de siyah, beyaz, mavi ve şeftali renk seçenekleriyle satın alınabilecek.

    1 Nisan itibarıyla sevkiyatına başlanacak akıllı telefonun fiyatı ise 8 bin 699 TL olarak açıklandı.

    galaxy a53


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