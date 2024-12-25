Samsung Galaxy A56 yakında piyasaya sürülecek: İşte özellikleri

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Samsung, uygun fiyatlı Galaxy A serisinin yeni üyesi Galaxy A56 5G üzerinde çalışıyor. Telefon, Bluetooth SIG sertifikasını alarak lansman tarihine yaklaştı.

Galaxy A56 5G, Bluetooth 5.4 desteğiyle gelecek. Bu teknoloji, daha hızlı ve daha kararlı kablosuz bağlantılar sağlayacak.

TASARIM DETAYLARI

Galaxy A56 5G, düz bir çerçeveye, hafif yuvarlatılmış köşelere ve ortalanmış bir ön kameraya sahip olacak.

Çerçevenin sağ tarafında güç ve ses düğmelerini barındıran "Key Island" adlı bir bölüm bulunacak. Arka tarafta ise üçlü kamera kurulumu yer alacak.

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

Galaxy A56 5G, selefi Galaxy A55'e göre bazı önemli geliştirmeler sunacak:

45W hızlı şarj: Galaxy A55'in 25W hızlı şarjına göre önemli bir yükseltme.

Exynos 1580 işlemci: Yüksek performans ve enerji verimliliği sunan yeni nesil işlemci.

Bluetooth 5.4: Daha güçlü ve güvenilir kablosuz bağlantılar.

ÇIKIŞ TARİHİ

Galaxy A55, 2024 Mart ayında piyasaya sürülmüştü. Galaxy A56 5G'nin ise daha erken bir tarihte, muhtemelen 2025'in ilk aylarında tanıtılması bekleniyor.