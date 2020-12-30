Euro
9.1236
0.66%
Dolar
7.4161
0.45%
Altın
451.51
0.45%
Borsa
1.472
-0.56%
Bitcoin
215.217
5.75%
EXEN Coin
10.71
-0.46%
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    Samsung Galaxy Note 10 serisine Android 11 güncellemesi geldi

    Almanya'da Android 11 tabanlı OneUI 3.0 güncellemesini Galaxy Note 10 serisi kullanıcılarına sunan Samsung, güncellemeyi çok yakında diğer ülkelere de getirecek.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2020 - 17:48
    • Güncelleme : 30.12.2020 - 17:56
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Samsung Galaxy Note 10 serisine Android 11 güncellemesi geldi

    Android işletim sistemi, yenilenen sürümüyle çok yakında akıllı telefonlara gelecek.

    Telefonlara birçok yeni özellik getirmesi beklenen Android 11 ile ilgili hazırlıklar devam ederken, Samsung tarafında yeni bir gelişme yaşandı.

    Android 11 tabanlı OneUI 3.0 güncellemesini yakın zamanda Galaxy Note 20 ve S20 serisi için yayınlayan Güney Koreli şirket, şimdi de güncellemeyi Galaxy Note 10 ailesi için kullanıma sundu.

    N97xFXXU6ETLL numaralı ve Samsung Galaxy Note10 modellerine en son yazılımı ve aralık güvenlik yamasını getiren güncellemeye, şu anda Almanya’daki kullanıcılar erişebiliyor.

    galaxy note 10

    ÇOK YAKINDA DİĞER ÜLKELERDE OLACAK

    Şu anda yalnızca Almanya'daki kullanıcılar için yayınlanan güncelleme, çok yakında Türkiye dahil diğer Avrupa ülkelerinde de kullanıma sunulacak.

    Öte yandan Samsung, geçtiğimiz günlerde Android 11 için yeni bir güncelleme takvimi paylaşmıştı.

    Söz konusu takvime göre, hangi Samsung modelinin ne zaman Android 11'e kavuşacağı da ortaya çıktı.

    ANDROID 11 ALACAK SAMSUNG MODELLERİ

    Aralık 2020:

    • Galaxy S20
    • Galaxy S20+
    • Galaxy S20 Ultra

    Ocak 2021:

    • Galaxy S10
    • Galaxy S10+
    • Galaxy S10 Lite
    • Galaxy Note 10 (erken aldı)
    • Galaxy Note 10+ (erken aldı)
    • Galaxy Note 20 (erken aldı)
    • Galaxy Note 20 Ultra (erken aldı)
    • Galaxy Z Flip
    • Galaxy Z Fold 2

    Şubat 2021:

    • Galaxy Fold

    Mart 2021:

    • Galaxy M21
    • Galaxy M30s
    • Galaxy M31
    • Galaxy A51
    • Galaxy Note 10 Lite
    • Galaxy Tab S7

    Nisan 2021:

    • Galaxy A50
    • Galaxy M51

    Mayıs 2021:

    • Galaxy A21s
    • Galaxy A31
    • Galaxy A70
    • Galaxy A71
    • Galaxy A80
    • Galaxy Tab S6
    • Galaxy Tab S6 Lite

    samsung android 11

    Haziran 2021:

    • Galaxy A01-Core
    • Galaxy A01
    • Galaxy A11
    • Galaxy M11
    • Galaxy Tab A


    Temmuz 2021:

    • Galaxy A30,
    • Galaxy Tab S5e

    Ağustos 2021:

    • Galaxy A10
    • Galaxy A10s
    • Galaxy A20
    • Galaxy A20s
    • Galaxy A30s
    • Galaxy Tab A 10.1
    • Galaxy Tab Active Pro

    Eylül 2021:

    • Galaxy Tab A8 (2019)

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir