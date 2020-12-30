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- Samsung Galaxy Note 10 serisine Android 11 güncellemesi geldi
Samsung Galaxy Note 10 serisine Android 11 güncellemesi geldi
- Haber Merkezi
- 30.12.2020 - 17:48
- Güncelleme : 30.12.2020 - 17:56
Android işletim sistemi, yenilenen sürümüyle çok yakında akıllı telefonlara gelecek.
Telefonlara birçok yeni özellik getirmesi beklenen Android 11 ile ilgili hazırlıklar devam ederken, Samsung tarafında yeni bir gelişme yaşandı.
Android 11 tabanlı OneUI 3.0 güncellemesini yakın zamanda Galaxy Note 20 ve S20 serisi için yayınlayan Güney Koreli şirket, şimdi de güncellemeyi Galaxy Note 10 ailesi için kullanıma sundu.
N97xFXXU6ETLL numaralı ve Samsung Galaxy Note10 modellerine en son yazılımı ve aralık güvenlik yamasını getiren güncellemeye, şu anda Almanya’daki kullanıcılar erişebiliyor.
ÇOK YAKINDA DİĞER ÜLKELERDE OLACAK
Şu anda yalnızca Almanya'daki kullanıcılar için yayınlanan güncelleme, çok yakında Türkiye dahil diğer Avrupa ülkelerinde de kullanıma sunulacak.
Öte yandan Samsung, geçtiğimiz günlerde Android 11 için yeni bir güncelleme takvimi paylaşmıştı.
Söz konusu takvime göre, hangi Samsung modelinin ne zaman Android 11'e kavuşacağı da ortaya çıktı.
ANDROID 11 ALACAK SAMSUNG MODELLERİ
Aralık 2020:
- Galaxy S20
- Galaxy S20+
- Galaxy S20 Ultra
Ocak 2021:
- Galaxy S10
- Galaxy S10+
- Galaxy S10 Lite
- Galaxy Note 10 (erken aldı)
- Galaxy Note 10+ (erken aldı)
- Galaxy Note 20 (erken aldı)
- Galaxy Note 20 Ultra (erken aldı)
- Galaxy Z Flip
- Galaxy Z Fold 2
Şubat 2021:
- Galaxy Fold
Mart 2021:
- Galaxy M21
- Galaxy M30s
- Galaxy M31
- Galaxy A51
- Galaxy Note 10 Lite
- Galaxy Tab S7
Nisan 2021:
- Galaxy A50
- Galaxy M51
Mayıs 2021:
- Galaxy A21s
- Galaxy A31
- Galaxy A70
- Galaxy A71
- Galaxy A80
- Galaxy Tab S6
- Galaxy Tab S6 Lite
Haziran 2021:
- Galaxy A01-Core
- Galaxy A01
- Galaxy A11
- Galaxy M11
- Galaxy Tab A
Temmuz 2021:
- Galaxy A30,
- Galaxy Tab S5e
Ağustos 2021:
- Galaxy A10
- Galaxy A10s
- Galaxy A20
- Galaxy A20s
- Galaxy A30s
- Galaxy Tab A 10.1
- Galaxy Tab Active Pro
Eylül 2021:
- Galaxy Tab A8 (2019)