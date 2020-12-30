Samsung Galaxy Note 10 serisine Android 11 güncellemesi geldi

Almanya'da Android 11 tabanlı OneUI 3.0 güncellemesini Galaxy Note 10 serisi kullanıcılarına sunan Samsung, güncellemeyi çok yakında diğer ülkelere de getirecek.

Android işletim sistemi, yenilenen sürümüyle çok yakında akıllı telefonlara gelecek.

Telefonlara birçok yeni özellik getirmesi beklenen Android 11 ile ilgili hazırlıklar devam ederken, Samsung tarafında yeni bir gelişme yaşandı.

Android 11 tabanlı OneUI 3.0 güncellemesini yakın zamanda Galaxy Note 20 ve S20 serisi için yayınlayan Güney Koreli şirket, şimdi de güncellemeyi Galaxy Note 10 ailesi için kullanıma sundu.

N97xFXXU6ETLL numaralı ve Samsung Galaxy Note10 modellerine en son yazılımı ve aralık güvenlik yamasını getiren güncellemeye, şu anda Almanya’daki kullanıcılar erişebiliyor.





ÇOK YAKINDA DİĞER ÜLKELERDE OLACAK

Şu anda yalnızca Almanya'daki kullanıcılar için yayınlanan güncelleme, çok yakında Türkiye dahil diğer Avrupa ülkelerinde de kullanıma sunulacak.

Öte yandan Samsung, geçtiğimiz günlerde Android 11 için yeni bir güncelleme takvimi paylaşmıştı.

Söz konusu takvime göre, hangi Samsung modelinin ne zaman Android 11'e kavuşacağı da ortaya çıktı.

ANDROID 11 ALACAK SAMSUNG MODELLERİ

Aralık 2020:

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Ocak 2021:

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 10 (erken aldı)

Galaxy Note 10+ (erken aldı)

Galaxy Note 20 (erken aldı)

Galaxy Note 20 Ultra (erken aldı)

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Fold 2

Şubat 2021:

Galaxy Fold

Mart 2021:

Galaxy M21

Galaxy M30s

Galaxy M31

Galaxy A51

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Tab S7

Nisan 2021:

Galaxy A50

Galaxy M51

Mayıs 2021:

Galaxy A21s

Galaxy A31

Galaxy A70

Galaxy A71

Galaxy A80

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite

Haziran 2021:

Galaxy A01-Core

Galaxy A01

Galaxy A11

Galaxy M11

Galaxy Tab A



Temmuz 2021:

Galaxy A30,

Galaxy Tab S5e

Ağustos 2021:

Galaxy A10

Galaxy A10s

Galaxy A20

Galaxy A20s

Galaxy A30s

Galaxy Tab A 10.1

Galaxy Tab Active Pro

Eylül 2021: