Samsung Galaxy Note 20, 5 Ağustos'ta tanıtılacak

Sızıntılarıyla bilinen Ice Universe, Galaxy Note 20 serisinin 5 Ağustos'ta tanıtılacağını duyurdu.

Samsung'un geçtiğimiz şubat ayında Galaxy S20 serisini tanıtmasının ardından, gözler şimdi Note 20 serisine çevrildi.

Güvenilir sızıntılarıyla bilinen Ince Universe Twitter hesabına göre Samsung, 5 Ağustos'ta düzenleyeceği bir etkinlikte merakla beklenen Galaxy Note 20 serisini tanıtacak.

Güney Koreli şirket, daha önceki Note serilerini de ağustosun başlarında tanıtıyordu. Bu nedenle şirketin koronavirüs pandemisi nedeniyle gecikme yaşamayacağını söyleyebiliriz.

Ayrıca Samsung'un, tanıtım etkinliğini koronavirüs nedeniyle yalnızca online ortamda gerçekleştirmesi bekleniyor.

GALAXY NOTE 20 FİYATI

Samsung Galaxy Note 20 ve daha büyük versiyonu olan Galaxy Note 20 Ultra'nın fiyat etiketi de Ice Universe tarafından açıklandı.

Sızıntıya göre Galaxy Note 20 modeli 999 dolardan, Galax Note 20 Ultra modeli ise 1.299 dolardan satışa çıkacak.

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Samsung'un düzenleyeceği Galaxy Note 20 etkinliğinde, katlanabilir telefon Galaxy Fold 2'nin de tanıtılması bekleniyor. Ayrıca şirketin yeni akıllı saat modeli Galaxy Watch 3'ün de etkinlikte sergileneceği söyleniyor.

Samsung Galaxy Note 20 ailesi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktığında sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.