Samsung Galaxy Note 20 serisi tanıtıldı: İşte fiyatlar

Samsung, bugün düzenlediği UNPACKED etkinliğinde merakla beklenen Galaxy Note 20 serisinin tanıtımını yaptı. Telefonların bütün özelliklerini ve fiyatlarını sizler için listeledik.

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, düzenlediği UNPACKED etkinliğinde merakla beklenen Galaxy Note 20 serisini görücüye çıkardı.

Samsung'un etkinlikte tanıttığı Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra modelleri, sahip oldukları üst seviye özelliklerle rakipleriyle ciddi bir rekabete girecek.

Gelin Samsung'un yeni telefonlarının özelliklerine ve çıkış fiyatlarına detaylıca bir göz atalım.

SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ÖZELLİKLERİ

6.7 inç büyüklüğünde ve 2400x1080 piksel çözünürlüğünde FHD+ Dinamik AMOLED ekrana sahip Samsung Galaxy Note 20, şirketin kendi işlemcisi Exynos 990'dan güç alıyor.

8GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip telefonda, 12 MP geniş + 64 MP telefoto + 12 MP ultra geniş olmak üzere üçlü arka kamera kurulumu yer alıyor. Telefonun ön tarafına ise 10 MP'lik tek bir kamera yerleştirilmiş.

Arka kameralar ile 24FPS'de 8K ve 60FPS'de 4K videolar çekilebiliyor.

45W hızlı şarj destekli 4.300 mAh batarya kapasitesine sahip telefon, yarım saatte yüzde 50 dolum kapasitesine ulaşabiliyor. Ayrıca kablosuz şarj kısmında da 15W'lık bir hız karşımıza çıkıyor.

Galaxy Note 20 modelinde, artık her üst düzey telefonda karşımıza çıkmaya başlayan 5G teknolojsi de yer alıyor.





GALAXY NOTE 20 ULTRA ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy Note 20 Ultra, 6.9 inçlik oldukça büyük bir ekranla karşımıza çıkıyor. 2400x1140 piksellik FullHD+ Dinamik AMOLED ekrana sahip telefon, kullanıcılara 120Hz ekran yenileme hızı sunuyor.

Galaxy Note 20 modelinde olduğu gibi yine Exynos 990 işlemcisinden güç alan telefonda, 12GB RAM ve 256GB/512GB depolama seçenekleri yer alıyor.

108 MP geniş + 12 MP telefoto + 12 MP ultra geniş olmak üzere yine üç arka kameraya sahip Galaxy Note 20 Ultra, kamera konusunda Galaxy Note 20'den daha iyi bir performans sergiliyor. Ön kısımda ise yine ekran deliğine yerleştirilmiş 10MP'lik tek bir kamera bizleri karşılıyor.

Şarj konusuna değinecek olursak, Galaxy Note 20 Ultra ekranı nedeniyle daha büyük bataryaya ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle Samsung, normal modele göre Ultra'da 4500 mAh batarya tercih etmiş. Bu batarya yine 45W'lık hızlı şarjı destekliyor.





FİYATLAR

Samsung Galaxy Note 20, şu andan itibaren ülkemizde 9 bin 299 liradan, Galaxy Note 20 Ultra ise 12 bin 999 liradan ön siparişe açıldı.