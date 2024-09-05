Samsung Galaxy Note 20 yolun sonuna geldi: Artık her ay güncelleme alamayacak Samsung, yakın zamanda Eylül 2024 yazılım güncelleme planını yayınladı. Galaxy Note 20 serisi için artık yolun sonu göründü.

Haber Merkezi

Samsung, geçtiğimiz yıllarda oldukça iyi satış rakamlarına sahip Galaxy Note modellerini kaldırarak, bu seriyi Galaxy S ile birleştirmişti.

Böylece şirket, serideki Ultra modellerine kalem desteği getirerek kullanıcılara Galaxy Note deneyimini yaşatmıştı.

GALAXY NOTE 20 İÇİN KÖTÜ HABER GELDİ

Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra, yakın zamanda dört yaşına girdi ve Samsung'un ürün yazılımı güncelleme politikasına uygun olarak bu telefonlar artık aylık güvenlik güncellemesi alamayacak.

Note 20 serisi, bu aydan itibaren her ay yerine her üç ayda bir yeni güvenlik yaması alacak.

Başlangıçta dört yıllık güvenlik yaması desteği öngörülen Galaxy Note 20 serisi, Samsung'ın yeni politikası sayesinde daha uzun süre güncelleme almaya devam ediyor.

Bu durum, cihazın güvenliği ve performansı açısından kullanıcıları memnun ediyor. Ancak, aylık güvenlik güncellemeleri yerine çeyreklik olarak güncellenmesi, bazı kullanıcılar için dezavantaj olarak görülebilir.

Öte yandan Samsung, Galaxy Note 20 ile aynı yıl çıkan Galaxy Z Flip ve Galaxy Tab S7 serileri için desteği tamamen bıraktı.