Samsung, Galaxy Note serisini sonlandırıyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy Note serisini sonlandırıp, Galaxy S serisindeki satışları artırmak için çalışacak.

Samsung'un amiral gemisi serisi olan Galaxy Note, kullanıcıların en çok ilgi duyduğu akıllı telefonları barındırıyor.

Şirket, genellikle Galaxy S serisinin yeni modellerini yıl başından sonra, Galaxy Note modellerini ise yaz aylarında tanıtıyor.

Güney Koreli üretici, S Pen stylus destekli Galaxy S21 Ultra'nın ardından diğer modellere de kalem desteğini getireceğini doğrulamıştı.

NOTE SERİSİNDE YOLUN SONU GÖRÜNDÜ

Samsung hakkında güvenilir sızıntılarıyla bilinen Ice Universe, en son Galaxy Note modelinin geçtiğimiz yıl piyasaya sürüldüğünü ve artık bu seride yeni model tanıtılmayacağını duyurdu.

Display Supply Chain Consultants ve DisplaySearch araştırma şirketlerinin kurucusu Ross Young ise Ice Universe sızıntılarını doğrulayarak, Samsung'un Galaxy Note 21 modelini tanıtmayacağını vurguladı.

Gelen bilgilere göre Samsung bu yıl, Galaxy Note20 FE (Fan Edition) olarak adlandırılacak olan Galaxy Note 20'nin yenilenmiş sürümü ile bu seriye son noktayı koyacak ve bir daha Galaxy Note modeli üretmeyecek.

Samsung'un bu kararının tamamen stratejik olduğu söyleniyor. Şirketin amacı ise ilgiyi Galaxy S21 serisine toplamak olacak. Ancak konuyla ilgili Samsung tarafından herhangi bir açıklama gelmiş değil.