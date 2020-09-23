Samsung Galaxy S20 FE tanıtıldı: İşte Samsung Galaxy S20 FE fiyatı ve özellikleri

Samsung Galaxy S20 FE, Samsung'un 17.00'de başlayan UNPACKED etkinliği sırasında resmen tanıtıldı. Samsung Galaxy S20 FE modelinin fiyatı ve özelliklerine dair tüm detaylar haberimizde...

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, bugün düzenlediği etkinlikte 2020 model amiral gemisi Galaxy S20 ailesine yeni bir üye daha kattı. Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition) isimli yeni telefon, Galaxy S20 ailesine benzer tasarım çizgileriyle karşımıza çıkıyor.

Gelin hep birlikte Samsung Galaxy S20 FE modlenin fiyatına ve özelliklerine göz atalım.





SAMSUNG GALAXY S20 FE ÖZELLİKLERİ

120 Hz yenileme hızı sunan, 6.5 inç büyüklüğünde ve 2400 x 1080 piksel çözünürlüğünde, FHD+ Infinity-O Super AMOLED ekranla gelen Samsung Galaxy S20 FE, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisinden alıyor.

6GB/8GB RAM seçeneklerine sahip telefonda, 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği bulunuyor.

12MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı kamera ve 8MP telefoto kamera olmak üzere üçlü arka kamera kurulumuna sahip Samsung Galaxy S20 FE, ön tarafta ise HDR destekli 32MP'lik tek bir kamera ile karşımıza çıkıyor.

Arka kameralarıyla 8K video çekebilen telefonun ön kamerası ise 4K videolar kaydedebiliyor.

Aynı zamanda ekran altı parmak izi tarayıcısına da sahip Samsung Galaxy S20 FE modelinde, 25W hızlı şarj destekli 4500 mAh batarya kapasitesi bulunuyor.

SAMSUNG GALAXY S20 FE FİYATI

Samsung Galaxy S20 FE, 2 Ekim'den itibaren 699 dolarlık fiyat etiketiyle satışa çıkacak.