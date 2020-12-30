Samsung Galaxy S21 yeni tasarımıyla ortaya çıktı

Samsung'un ocak ayında tanıtması beklenen Galaxy S21 modeli, yeni tasarımıyla birlikte canlı olarak görüntülendi.

Samsung'un yeni nesil amiral gemisi Galaxy S21 ile ilgili birçok bilgi ve söylenti ortaya çıkmıştı. Şimdiye kadar telefonlar hakkında resmi bir açıklama gelmiş olmasa da tanıtım tarihinin yaklaşması nedeniyle, yavaş yavaş bazı bilgiler gelmeye başladı.

Samsung Galaxy S21 serisinin üç modelden oluşması bekleniyor. Serinin giriş modeli Galaxy S21 ise yeni tasarımıyla canlı bir şekilde görüntülendi. Paylaşımda, telefonun ön ve arka panel tasarımları da gün yüzüne çıktı.

Paylaşılan görsele baktığımızda, telefonun arkasındaki üçlü ve oldukça büyük kamera lensleri bizi karşılıyor. Ön tarafta ise ekran deliğine yerleştirilmiş tek bir kamera karşımıza çıkıyor.





SAMSUNG GALAXY S21 ÖZELLİKLERİ

Qualcomm'un Snapdragon 888 veya Exynos 2100 işlemcisinden güç alması beklenen Galaxy S21, 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olarak karşımıza çıkacak. 6.2 inç ekran büyüklüğüyle gelmesi beklenen telefonda, 8GB RAM ve 128GB / 256 GB depolama seçeneklerinin olması bekleniyor.

Kamera konusuna değinecek olursak, yine tüm bilgilerin iddia olduğunu söylemeliyiz. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bilgilere göre telefonda 64 MP'lik bir telefoto lens, 12 MP'lik bir ultra geniş açılı lens ve 12 MP'lik bir geçiş açılı lens bulunacak.

Ayrıca Galaxy S21'in bu kameralarla birlikte 8K 30fps video kaydını da desteklemesi bekleniyor.

GALAXY S21 FİYAT

Güvenilir haber kaynaklarından WinFuture, serinin Avrupa fiyatlarını açıkladı. Fiyatlandırmanın bir yıl önceki Galaxy S20 serisine kıyasla daha düşük olduğu dikkatlerden kaçmadı.

İşte Galaxy S21 modellerinin Avrupa fiyatları:

Galaxy S21 128GB: 849 euro

Galaxy S21 256GB: 899 euro

Galaxy S21 Plus 128GB: 1049 euro

Galaxy S21 Plus 256GB: 1099 euro

Galaxy S21 Ultra 128GB: 1349 euro

Galaxy S21 Ultra 256GB: 1399 euro

Galaxy S21 Ultra 512GB: 1529 euro

14 OCAK'TA TANITILACAK

Samsung Galaxy S21 serisi, 14 Ocak'taki UNPACKED etkinliğinde tanıtıldıktan sonra 29 Ocak'tan itibaren satışa sunulacak.