Samsung Galaxy S22 modellerinin Avrupa fiyatları ortaya çıktı

Samsung'un merakla beklenen yeni amiral gemisi serisi Galaxy S22'nin merakla beklenen Avrupa fiyatları sızdırıldı.

Samsung’un 2022 yılında piyasaya süreceği en önemli akıllı telefon modellerini içeren Galaxy S22 serisi, önümüzdeki ay satışa çıkmaya hazırlanırken, telefonlarla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra olmak üzere üç model ile karşımıza çıkacağı bilinen yeni amiral gemisi serisinin Avrupa fiyatları ortaya çıktı.

SAMSUNG GALAXY S22 AVRUPA FİYATLARI

Akıllı telefonlar hakkındaki sızıntıları ile bilinen Roland Quandt, Galaxy S22 serisinin Avrupa fiyatlarını aşağıdaki gibi açıkladı:

Galaxy S22 8GB RAM /128GB depolama - 849 euro

Galaxy S22 8GB RAM / 256GB depolama - 899 euro

Galaxy S22+ 8GB RAM / 128GB depolama - 1049 euro

Galaxy S22+ 8GB RAM / 256GB depolama - 1099 euro

Galaxy S22 Ultra 8GB RAM /128GB depolama - 1249 euro

Galaxy S22 Ultra 12GB RAM / 256GB depolama - 1349 euro

Galaxy S22 Ultra 12GB RAM / 512GB depolama - 1449 euro

24 ŞUBAT'TA SATIŞA ÇIKACAK

Bir Samsung Electronic yetkilisi, Güney Kore'nin Digital Daily gazetesine verdiği demeçte, Galaxy S22 serisinin 9 Şubat'ta ön siparişe açılacağını ve 24 Şubat'ta raflardaki yerini alacağını açıklamıştı.

SAMSUNG GALAXY S22 İLK BİLGİLER

Ortaya çıkan sızıntılara göre Galaxy S22 ve S22 Plus'ın 50 MP ana kamera da dahil olmak üzere üçlü arka kamera kurulumuyla gelmesi bekleniyor.

50 MP ana kameraya; 10 MP telefoto ve 12 MP ultra geniş açılı lensin eşlik edeceği söyleniyor.

Samsung Galaxy S22 Ultra'da ise dörtlü arka kamera kurulumu olacak. 108 MP ana kamerayla gelecek olan telefonun kamera kurulumu 10MP + 10MP + 12MP şeklinde olacak.

Galaxy S22 serisine dair bir diğer dikkat çeken detay ise Snapdragon 8 Gen1 işlemcisi ile gelecek olan ilk modellerden biri olacak olması.

Bildiğiniz gibi Snapdragon, artık 8xx isimlindirmesini bırakıp 8 Gen1 adı altında işlemci üretecek.

Ayrıca Note serisine veda eden Samsung, Galaxy S22 Ultra modeline S Pen desteği de getirecek.

Ayrıca yeni cihazlarda 5.000 mAh'ye kadar pil, S-Pen desteği, Ultra model için daha hızlı 45W şarj ve daha fazlası yer alacak.

Samsung Galaxy S22 ve S22+'ın bej, siyah, yeşil, gri, açık mavi, altın ve beyaz renk seçenekleriyle, S22 Ultra'nın ise siyah, koyu kırmızı, yeşil ve beyaz renk seçenekleriyle satışa sunulması bekleniyor.