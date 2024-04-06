Samsung, Galaxy S23'teki dokunmatik sorununu kabul etti: İşte çözümü Galaxy S23 serisi için One UI 6.1 güncellemesi yayınlandıktan sonra, bazı kullanıcılar dokunmatik sorunları yaşamıştı. Sorunu kabul eden Samsung, Google'ı suçladı.

ensonhaber.com

Samsung, 2023'te piyasaya sürülen amiral gemisi Galaxy modellerine One UI 6.1 güncellemesini yayınlamaya başladı.

Söz konusu güncelleme, Galaxy S24 modellerindeki yapay zeka özelliklerini diğer telefonlara da getirdi.

Dokunmatik sorunları ortaya çıktı

Güncellemeyi yükleyen Galaxy S23 kullanıcıları, dokunmatik ekran problemleriyle karşılaşmaya başladı.

Bazı kullanıcılar dokunmatik ekranın dokunmalara tepki vermediğini ve ekrana birkaç kez basmak zorunda kaldıklarını rapor etti.

Samsung sorunu kabul etti

Samsung, birkaç gündür dile getirilen dokunmatik ekran sorununu kabul etti. Şirkete göre sorun, ana ekranın en solunda bulunan Google'ın Keşfet akışından kaynaklanıyor.

Samsung, Google'ın sorunun farkında olduğunu ve çözmek için çalıştığını açıkladı ve sorun çözülene kadar geçici bir çözüm sundu.

Bu çözüme göre kullanıcıların Google uygulamasının verilerini temizlemesi ve ardından cihazı yeniden başlatması gerekiyor.

Google uygulamasının verilerini temizlemek için Ayarlar > Uygulamalar > Google > Depolama'ya gidip Verileri Temizle'ye dokunmanız yeterli.