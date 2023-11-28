Samsung Galaxy S24 serisi dünyanın ilk "AI Phone" telefonu olacak Samsung, Galaxy S24 serisi için “AI Phone” ticari markalarını tescil ettirerek yeni özelliklere işaret etti. İşte Galaxy S24 serisi hakkında tüm bilinenler.

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bu yılın başlarında Galaxy S23 modellerini görücüye çıkardı.

Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra şeklinde üç farklı modelden oluşan seri, artık yavaş yavaş yerini Galaxy S24 modellerine bırakacak.

Galaxy S24 serisi Exynos 2400 ve Snapdragon 8 Gen 3 yongalarıyla birlikte çıkış yapacak ve oldukça üst seviye özellikler sunacak.

Samsung'un önceliği yazılım

Son gelişmeler gösteriyor ki Samsung, yeni serisinde performanstan ziyade yazılım tarafına odaklanacak.

Gelen bilgilere göre şirket, bir süre önce “AI Phone” ve “AI Smartphone” markalarını tescil ettirdi. Bu da cihazların gelişmiş yapay zeka özellikleriyle çıkış yapacağını gösteriyor.

Samsung'un önümüzdeki yılın başlarında, tüm Galaxy S24 modellerine üretken yapay zeka getireceği söyleniyor.

Bununla birlikte Samsung, yapay zekayı kullanarak hem önceki seriyi hem de rakiplerini rekabette geride bırakabilir.

Samsung’un, Galaxy S24 serisini 17 Ocak tarihinde ABD’de yapacağı bir etkinlik kapsamında tanıtması bekleniyor.