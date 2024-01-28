Samsung Galaxy S24 serisi, ön siparişte Galaxy S23 modellerini geçti Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S24 serisi, ön sipariş rekoru kırdı ve Galaxy S23 ön sipariş rakamlarını geçmeyi başardı.

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz yılın başlarında Galaxy S23 modellerini tanıtmış ve oldukça iyi satış rakamları elde etmişti.

Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra şeklinde üç farklı modelden oluşan seri, artık yerini yapay zeka destekli Galaxy S24 modellerine bıraktı.

Samsung, geçtiğimiz hafta düzenlediği etkinlikte merakla beklenen Galaxy S24 modellerini tanıttı. Beklendiği gibi telefonlar, yapay zeka ile güçlendirilmiş özelliklerle karşımıza çıktı.

Galaxy S24 ön sipariş rekoru kırdı

Samsung, 19 Ocak'ta Galaxy S24 serisi için ön siparişleri başlattı ve yeni amiral gemisi telefonlar, tam 1,21 milyon satışla dikkat çekici bir rekora imza attı.

Bu rakam, geçen yılın Galaxy S23 ailesinin elde ettiği rekoru geride bıraktı. Galaxy S23'ün ön sipariş rakamı 1,09 milyon olarak gerçekleşmişti.

Galaxy S24 Ultra, ön siparişlerin yüzde 60'ını oluşturarak en popüler model oldu. Galaxy S24 Plus yüzde 21'lik bir oranla ikinci sırada yer alırken, temel Galaxy S24 ise ön siparişlerin yüzde 19'unu elde etti.

Tüm Galaxy S24 modelleri, 31 Ocak itibarıyla resmi olarak satışa sunulacak. Ancak telefona yönelik ilgi, daha şimdiden Samsung'un geçen yılki Galaxy S23 serisine kıyasla daha yüksek görünüyor.