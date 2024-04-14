Samsung Galaxy S24'ün yapay zeka özellikleri daha fazla modele geliyor Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S24 serisi ile yayınlanan yapay zeka özellikleri, Galaxy S22 ve S21 modellerine de gelecek.

ensonhaber.com

Samsung, bu yılın başında düzenlediği etkinlikte merakla beklenen Galaxy S24 modellerini tanıttı.

Beklendiği gibi telefonlar, yapay zeka ile güçlendirilmiş özelliklerle karşımıza çıktı. Galaxy S24 kullanıcılarına sunulan bu özellikler, geçtiğimiz günlerde Galaxy S23 modellerine de gelmişti.

Güncelleme daha fazla modele geliyor

Samsung, 2021 ve 2022 yıllarında çıkan amiral gemisi modelleri olan Galaxy S21 ve Galaxy S22'lere yapay zekâ özelliklerine sahip One UI 6.1 güncellemesinin geleceğini doğruladı.

Gelen bilgilere göre bu modeller, One UI 6.1 güncellemesini mayıs ayı içerisinde alacak.

Güncelleme neleri içeriyor

Galaxy S24 serisinde ilk kez tanıtılan Circle to Search özelliği ile herhangi bir nesne yuvarlak içine alınarak web'de arama yapılabiliyor.

Telefon görüşmelerini canlı olarak başka dile çevirme; metin, resim ve döküman çevirme, metinleri özetleme, ses kayıtlarını özetleme, resim ve duvar kağıdı üretme gibi çok çeşitli yapay zeka özellikleri de geliyor.