Samsung Galaxy S24'ün yapay zeka özellikleri diğer modellere geliyor

Samsung, bu yılın başında düzenlediği etkinlikte merakla beklenen Galaxy S24 modellerini tanıttı.
Beklendiği gibi telefonlar, yapay zeka ile güçlendirilmiş özelliklerle karşımıza çıktı. Galaxy S24 kullanıcılarına sunulan bu özellikler, yakında diğer telefonlara da gelecek.
Yeni güncelleme yolda
Samsung, 2023'te piyasaya sürülen amiral gemisi Galaxy modellerine One UI 6.1 güncellemesini yakında yayınlayacak.
Söz konusu güncelleme, Galaxy S24 modellerindeki yapay zeka özelliklerini diğer telefonlara da getirecek.
Güncellemenin Galaxy S23 serisi, Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 için kullanıma sunulacağı belirtiliyor.
Galaxy S23 FE kullanıcıları ise Galaxy S24'teki yapay zeka özelliklerinden mahrum kalacak.
One UI 6.1, bu ayın sonlarında Galaxy S23 serisi, Fold 5, Flip 5 ve Tab S9 için yayınlanmaya başlayacak.
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