Haberler



Teknoloji



Samsung Galaxy S24'ün yapay zeka özellikleri diğer modellere geliyor

Samsung Galaxy S24'ün yapay zeka özellikleri diğer modellere geliyor Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S24 serisi ile yayınlanan yapay zeka özellikleri, yeni güncellemeyle diğer modellere de gelecek.