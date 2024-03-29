Samsung Galaxy S24'ün yapay zeka özellikleri eski modellere geldi Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S24 serisi ile yayınlanan yapay zeka özellikleri, yeni güncellemeyle diğer modeller için kullanıma sunuldu.

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Samsung, bu yılın başında düzenlediği etkinlikte merakla beklenen Galaxy S24 modellerini tanıttı.

Beklendiği gibi telefonlar, yapay zeka ile güçlendirilmiş özelliklerle karşımıza çıktı. Galaxy S24 kullanıcılarına sunulan bu özellikler, yakında diğer telefonlara da gelecek.

Yeni güncelleme yayında

Samsung, 2023'te piyasaya sürülen amiral gemisi Galaxy modellerine One UI 6.1 güncellemesini yayınlamaya başladı.

Söz konusu güncelleme, Galaxy S24 modellerindeki yapay zeka özelliklerini diğer telefonlara da getirdi.

Samsung Galaxy S23, S23 Plus, S23 Ultra, Z Fold 5 ve Z Flip 5 güncelleme almaya başladı.

Bütün dünyada sunulmaya başlayan güncelleme, 3 GB boyutunda ve temel olarak Galaxy AI özelliklerini içeriyor.

Güncelleme neleri içeriyor

Galaxy S24 serisinde ilk kez tanıtılan Circle to Search özelliği ile herhangi bir nesne yuvarlak içine alınarak web'de arama yapılabiliyor.

Telefon görüşmelerini canlı olarak başka dile çevirme; metin, resim ve döküman çevirme, metinleri özetleme, ses kayıtlarını özetleme, resim ve duvar kağıdı üretme gibi çok çeşitli yapay zeka özellikleri de geliyor.