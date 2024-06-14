Samsung Galaxy S25 hakkında yeni iddialar: Pil kapasitesi belli oldu Samsung'un bir sonraki amiral gemisi telefonu Galaxy S25 modeliyle ilgili yeni iddialar gelmeye devam ediyor.

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Samsung'un yeni amiral gemisi serisi Galaxy S25 modellerinin lansmanı yaklaşırken, sızıntılar ve söylentiler de hız kazanıyor.

Galaxy S25 serisi için çalışmalarını sürdüren Samsung, şimdiye kadar resmi olarak açıklama yapmasa da batarya kapasitesi ile ilgili bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

Batarya kapasitesi S24 ile aynı

İddialara göre, Samsung Galaxy S25 modelinde 4000 mAh bataryalar kullanacak.

S20 ve S21'de karşımıza çıkan 4.000mAh'ın ardından, S22'de 3.700mAh, S23'te 3.900mAh ve son olarak S24'te 4.000mAh bataryalar kullanılmıştı.

Serideki diğer modellerin pil kapasitesi ise şu an için netleşmiş değil.

Samsung Galaxy S25 hangi özelliklere sahip olacak

Galaxy S25 modelinin Snapdragon 8 Gen 4 ya da Exynos 2500 işlemcisinden güç alması bekleniyor.

Şu an için Exynos 2500'ü çevreleyen ilk söylentiler, RDNA4 GPU ve LPDDR5T RAM desteği sunulacağı yönünde.

Yapay zeka ile ilgili de birçok yenilikle karşımıza çıkması beklenen telefonların önümüzdeki yılın başlarında tanıtılması ve satışa çıkması bekleniyor.