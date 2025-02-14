Samsung Galaxy S25 kamera sorunu kullanıcıları çileden çıkardı

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Samsung'un merakla beklenen yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S25, piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra can sıkıcı bir sorunla gündeme geldi.

Telefonun kamerasında, fotoğraflarda çizgi ve şeritlere neden olan bir arıza tespit edildi. "Bantlama" olarak adlandırılan bu sorun, özellikle gece modunda çekim yaparken ortaya çıkıyor.

SORUNUN KAYNAĞI NE

Bantlama sorunu, Galaxy S25 serisindeki tüm modelleri etkiliyor gibi görünüyor. Sorunun kaynağı henüz net olarak belirlenemese de aşırı işlemeden kaynaklandığı düşünülüyor.

Tom's Guide tarafından yapılan testlerde, Galaxy S25 Ultra'nın 200MP kamerasının da astrofotoğrafçılık çekimlerinde bantlı görüntüler ürettiği tespit edildi.

SAMSUNG SORUNUN FARKINDA

Samsung, sorunun farkında olduğunu ve bir düzeltme üzerinde çalıştığını açıkladı. Şirket, bu hafta içinde yayınlanacak bir yazılım güncellemesi ile sorunu çözmeyi hedefliyor.

Bantlama sorunuyla karşılaşan bazı kullanıcılar, deklanşör hızını değiştirerek veya fotoğrafların son işleme seviyesini ayarlayarak sorunu geçici olarak çözebildiklerini belirtiyor. Ancak, bu çözümler herkes için işe yaramıyor.