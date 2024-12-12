Samsung Galaxy S25 modellerinin fiyatları sızdırıldı

Haber Merkezi

Samsung, yeni amiral gemisi serisi Galaxy S25'in Avrupa'daki fiyatlarını Galaxy S24 serisiyle aynı seviyede tutmayı planlıyor.

Bu karar, Apple ile rekabet etmek ve iPhone'lara karşı fiyat avantajını korumak için stratejik bir adım olarak görülüyor.

GALAXY S25 SERİSİ FİYATLARI

Sızdırılan bilgilere göre, Galaxy S25 serisinin Avrupa'daki fiyatları şöyle olacak:

Galaxy S25 128 GB: 899 euro

Galaxy S25 256 GB: 959 euro

Galaxy S25 Plus 256 GB: 1149 euro

Galaxy S25 Plus 512 GB: 1269 euro

Galaxy S25 Ultra 256 GB: 1449 euro

Galaxy S25 Ultra 512 GB: 1569 euro

Galaxy S25 Ultra 1 TB: 1809 euro

FİYATLARIN SABİT KALMASININ NEDENLERİ

Samsung'un Galaxy S25 serisinin fiyatlarını artırmamasının birkaç nedeni olabilir:

Apple'ın iPhone 16 serisi, Galaxy S24 serisinden daha uygun fiyatlı. Samsung, fiyatlarını artırarak Apple ile arasındaki fiyat farkını daha da açmak istemiyor olabilir.

Ayrıca Samsung, akıllı telefon pazarındaki liderliğini korumak için rekabetçi fiyatlar sunmaya devam etmek istiyor.

SNAPDRAGON 8 ELİTE İŞLEMCİSİNİN MALİYETİ

Qualcomm'un yeni işlemcisi Snapdragon 8 Elite'in yüksek maliyeti, Samsung'u zor durumda bırakıyor.

Şirket, bu maliyeti karşılamak için ya fiyat artışına gitmek ya da başka alanlarda tasarruf yapmak zorunda.