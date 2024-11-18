Samsung Galaxy S25 serisinin lansmanına ilişkin yeni bir tarih sızdırıldı

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Samsung'un yeni amiral gemisi serisi Galaxy S25'in ne zaman tanıtılacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Son dönemde farklı kaynaklardan farklı tarihler ortaya atılmıştı. Ancak güvenilir bir sızıntı kaynağı olan Max Jambor, Galaxy S25 serisinin lansman tarihiyle ilgili önemli bir ipucu paylaştı.

Jambor'un X'te paylaştığı gizemli mesajda sadece "22.1" yazıyor. Bu mesajın Galaxy S25 serisinin 22 Ocak 2025'te tanıtılacağına işaret ettiği düşünülüyor.

FARKLI İDDİALAR VAR

Daha önceki sızıntılarda Galaxy S25 serisinin 5 Ocak veya 31 Ocak'ta tanıtılabileceği iddia edilmişti. Ancak 22 Ocak tarihi, hem güvenilir bir kaynaktan gelmesi hem de Samsung'un geçmiş lansman tarihleriyle örtüşmesi nedeniyle daha olası görünüyor.

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Galaxy S25 serisinde ABD'de Snapdragon 8 Elite yonga seti kullanılması bekleniyor. Avrupa gibi bölgelerde ise Galaxy S25 ve S25 Plus modellerinde Exynos 2500 yonga seti kullanılabileceği söyleniyor.

Galaxy S25 serisi, Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzüyle kutudan çıkacak. One UI 7, tasarım ve ara yüzde önemli değişikliklerle gelecek büyük bir güncelleme olacak.

Yenilenen kilit ekranı, bölünmüş bildirim paneli, yeni pil simgesi ve yapay zeka geliştirmeleri beklenen yenilikler arasında.