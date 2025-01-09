Samsung Galaxy S25 Ultra, düşük ışıkta büyük video iyileştirmeleri ile geliyor

Haber Merkezi

Samsung Galaxy S25 Ultra, gece videolarında devrim yaratacak yeni bir özellikle geliyor.

Sızdırılan bilgilere göre, Galaxy S25 Ultra'nın Snapdragon 8 Elite işlemcisi, düşük ışıkta çekilen videoların kalitesini artıracak.

Galaxy S25 Ultra, Snapdragon 8 Elite işlemcisinin gelişmiş yapay zeka yetenekleri sayesinde düşük ışıkta çekilen videolarda daha az gürültü ve daha fazla detay sunacak.

Bu özellik, Galaxy S25 Ultra'yı gece video çekimleri için ideal bir telefon haline getirecek.

16 GB RAM SEÇENEĞİ

Galaxy S25 Ultra, bazı bölgelerde 16 GB RAM seçeneğiyle de sunulacak. Çin ve Güney Kore pazarlarında 16 GB RAM'li Galaxy S25 Ultra modelleri satışa sunulacak.

GALAXY S25 SLİM

Samsung, ayrıca Galaxy S25 Slim adlı daha ince ve hafif bir Galaxy S25 modeli üzerinde de çalışıyor. Bu modelin, daha uygun fiyatlı bir seçenek olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.