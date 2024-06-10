Samsung Galaxy S25 Ultra ufukta göründü: İşte beklenen özellikler Samsung'un bir sonraki en gelişmiş amiral gemisi modeli olacak Galaxy S25 Ultra, IMEI veritabanı kayıtlarında ortaya çıktı.

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Samsung'un yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S25 Ultra'nın lansmanı yaklaşırken, sızıntılar ve söylentiler de hız kazanıyor.

Galaxy S25 serisi için çalışmalarını sürdüren Samsung, S25 Ultra modeli için IMEI veritabanına kayıt başvurusunda bulundu.

Galaxy S25 Ultra ile ilişkilendirilen model numarası SM-S938U olarak karşımıza çıkıyor.

Samsung Galaxy S25 Ultra beklenen özellikler

Telefonla ilgili şu ana kadar ortaya çıkan bilgilere dayanarak, neler bekleyebileceğimize bir göz atalım.

İddialara göre Samsung Galaxy S25 Ultra, 256 GB depolama ve 12 GB RAM ile 512 GB/1 TB depolama ve 16 GB RAM seçenekleriyle satışa sunulacak.

Snapdragon 8 Gen 4 işlemciye sahip olması beklenen telefonun arka kısmında 200 MP ana kamera ve 50 MP telefoto kamera yer alacak. Diğer kameralar hakkında şimdilik çok fazla bilgi yok.

Samsung Galaxy S25 Ultra'nın önümüzdeki yılın başlarında tanıtılması ve satışa çıkması bekleniyor.