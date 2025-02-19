Samsung Galaxy S25'in yüz tanıma özelliği artık daha hızlı hale geldi

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Samsung'un yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S25, yüz tanıma özelliğinde hız ve doğruluk konusunda iyileştirmeler sunuyor.

Ancak, Apple'ın Face ID teknolojisiyle karşılaştırıldığında hala bazı eksiklikleri bulunuyor.

2D YÜZ TANIMA

Galaxy S25'in yüz tanıma özelliği, 2D teknolojisine dayanıyor. Bu, telefonun kamerayla yüzünüzün bir fotoğrafını çekerek tanıma işlemini gerçekleştirmesi anlamına geliyor.

3D yüz tanıma sistemleri ise yüzünüzün derinlik haritasını çıkararak daha güvenli bir kimlik doğrulama sağlıyor.

HIZ VE DOĞRULUK ARTTI

Kullanıcılar, Galaxy S25'in yüz tanıma özelliğinin önceki modellere göre daha hızlı ve doğru çalıştığını belirtiyor. Telefon, daha zorlu ışık koşullarında bile yüzleri daha hızlı tanıyabiliyor ve kilidi açabiliyor.

DAHA GENİŞ AÇILARDA ÇALIŞIYOR

Yüz tanıma sistemi, daha geniş açılarda da çalışabiliyor. Bu sayede, telefonu yüzünüze doğrultmak için başınızı sabit bir pozisyonda tutmanıza gerek kalmıyor.

HALA İPHONE'UN GERİSİNDE

Galaxy S25'in yüz tanıma özelliğindeki iyileştirmelere rağmen, Apple'ın Face ID teknolojisi hala daha güvenli ve gelişmiş bir çözüm sunuyor.

3D yüz haritalama teknolojisi sayesinde daha güvenli bir kimlik doğrulama sağlayan Face ID, aynı zamanda düşük ışık koşullarında da daha etkili çalışıyor.