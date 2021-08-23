Samsung Galaxy Z Fold 3'ün ekran tamir ücreti sıfır telefonlarla yarışıyor

Samsung, Galaxy Z Flip 3 ve Z Fold 3'ün ekran tamir ücretleri açıklandı. Açıklanan ücretlere baktığımızda, birçok akıllı telefondan daha pahalı olduğunu görüyoruz.

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, Galaxy Fold ile birlikte ilk defa katlanabilir telefon pazarına girmiş, ancak umduğunu bulamamıştı.

Şu anda katlanabilir telefon pazarına liderlik eden Samsung, geçtiğimiz günlerde yeni katlanabilir modelleri Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3'ü tanıtarak bu pazara oldukça ağırlık verdiğini bir kez daha gösterdi.

Hatırlatmak gerekirse, Samsung Galaxy Z Fold 3 5G'nin fiyatı 1799 dolar, Galaxy Z Flip 3'ün fiyatı ise 999 dolar olarak açıklanmıştı. Özellikle katlanabilir panel maliyetinin fazla olması, ekran tamir ücretlerine de yansıyor.

EKRAN TAMİR ÜCRETLERİ, BAZI TELEFONLARDAN DAHA PAHALI

Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3’ün ekran değişim maliyetleri dışarıdaki ve içerideki ekrana göre farklılık gösteriyor. Z Fold 3'ün büyük ekranının tamir ücreti 479 dolar olarak açıklandı. Bu fiyat; Samsung Galaxy A72, OnePlus Nord 2, Xiaomi Mi 10T Pro ve iPhone SE gibi modellerden bile daha pahalı.

Telefonun dış kısmındaki ekranın değişim ücreti ise 149 olarak belirlenmiş durumda.

Galaxy Z Flip 3’ün ekranı ise dikey olarak katlanıyor ve Fold 3 modeline göre daha küçük bir ekranla karşımıza çıkıyor.

Telefonun iç kısımdaki katlanabilen ekranın değişimi için 369 dolar isteniyor. Telefonun kapağındaki kalan ekranın değişimi için ise 99 dolarlık bir fiyat belirlendi.

Katlanabilir akıllı telefon modellerinin biraz daha zamana ihtiyacı var. Bu nedenle, yüksek fiyatlara böyle bir telefon alırsanız, ekranını korumak için de yoğun çaba sarf etmeniz gerekiyor.

HEDEF BU YIL 6,5 MİLYON ADET SATIŞ

Güney Koreli teknoloji devi, bu yılın sonuna kadar yaklaşık 6,5 milyon katlanabilir akıllı telefon satmayı planlıyor. Bunların çoğunun yakın zamanda piyasaya sürülen Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 olacağı tahmin ediliyor.