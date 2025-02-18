Samsung, gecikmeler nedeniyle One UI 7.1 güncellemesini pas geçecek

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Samsung'un Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesi, beklenenden çok daha fazla gecikmeyle karşı karşıya.

Bu gecikmeler, şirketin One UI 7.1 sürümünü iptal etmesine ve kararlı sürümü yayınlamaya odaklanmasına neden oldu.

ONE UI 7.0 NEDEN GECİKİYOR

Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S25'in yazılımını optimize etmeye çalışırken One UI 7.0 güncellemesinde gecikmeler yaşıyor.

One UI 7.0'ın çok sayıda cihaza dağıtılması, Samsung için zorluklar yaratıyor. Beta testlerinde ortaya çıkan hatalar ve kararlılık sorunları, güncellemenin yayınlanmasını geciktiriyor.

ONE UI 7.1 İPTAL EDİLDİ

Samsung, One UI 7.1 güncellemesini iptal ederek One UI 7.0'ın kararlı sürümünü yayınlamaya odaklanacak.

Bu, yeni özelliklerin ve iyileştirmelerin daha sonraki bir tarihe erteleneceği anlamına geliyor.

Samsung'un yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold7 ve Galaxy Z Flip7, One UI 7.0.1 ile piyasaya sürülecek.

Bu sürüm, One UI 7.1 kadar kapsamlı olmasa da bazı küçük iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri içerecek.

ONE UI 7.0 NE ZAMAN YAYINLANACAK

One UI 7.0'ın kararlı sürümünün Nisan 2025'te yayınlanması bekleniyor. Güncellemenin Galaxy S25 Edge duyurusuyla aynı zamana denk gelmesi de mümkün.