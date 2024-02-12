Samsung, güncelleme desteğini kestiği telefonları açıkladı

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, bir dizi eski akıllı telefon modeli için güncelleme desteğini sonlandırdığını duyurarak, bu cihazların artık yeni özellikler veya güvenlik güncellemeleri almayacağını belirtti.
Güncelleme desteğini kaybeden telefonlar arasında Galaxy A51 modelinin de olması dikkat çekti.
Türkiye’de de popüler bir model olan A51 LTE, artık güncelleme alamayacak. Ancak A51 5G sürümüne güncelleme desteği sunulmaya devam edilecek.
Artık güncelleme almayacak Samsung modelleri
Samsung'un güncelleme desteğini kestiği modeller şu şekilde:
Galaxy A01
Galaxy A51 LTE
Galaxy Tab S6 5G
Galaxy W20 5G
Samsung'un bu kararı, akıllı telefon endüstrisinde sıkça karşılaşılan bir durum olsa da kullanıcıların güvenlik risklerine karşı dikkatli olmaları gerekiyor.
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