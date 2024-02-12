Samsung, güncelleme desteğini kestiği telefonları açıkladı Samsung, güncelleme desteğinin kesildiği akıllı telefonlar listesini güncelledi. Listede popüler modellerin de yer alması dikkat çekti.

ensonhaber.com

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, bir dizi eski akıllı telefon modeli için güncelleme desteğini sonlandırdığını duyurarak, bu cihazların artık yeni özellikler veya güvenlik güncellemeleri almayacağını belirtti.

Güncelleme desteğini kaybeden telefonlar arasında Galaxy A51 modelinin de olması dikkat çekti.

Türkiye’de de popüler bir model olan A51 LTE, artık güncelleme alamayacak. Ancak A51 5G sürümüne güncelleme desteği sunulmaya devam edilecek.

Artık güncelleme almayacak Samsung modelleri

Samsung'un güncelleme desteğini kestiği modeller şu şekilde:

Galaxy A01

Galaxy A51 LTE

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy W20 5G

Samsung'un bu kararı, akıllı telefon endüstrisinde sıkça karşılaşılan bir durum olsa da kullanıcıların güvenlik risklerine karşı dikkatli olmaları gerekiyor.