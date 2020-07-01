Samsung, kavisli yeni Odyssey monitörlerini satışa sundu

Samsung tarafından üretilen dünyanın ilk 1000R kavisli Odyssey oyun monitörleri satışa çıktı.

Oyun pazarının ve oyuncu sayısının bir hayli arttığı son yıllarda birçok şirket, oyuncu ekipmanları üretip piyasaya sürüyor.

Bu şirketlerden biri olan Güney Koreli üretici Samsung, Las Vegas'taki CES 2020 etkinliğinde tanıtılan Odyssey serisi oyuncu monitörlerini satışa çıkardı.

Samsung'un piyasaya sürdüğü ve Türkiye'de de satışa sunulacak dünyanın ilk 1000R kavisli Odyssey oyun monitörleri, yüksek performanslı oyun deneyimi sunmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

ODYSSEY G7

G7 monitörü, dünyanın ilk 1000R oyun monitörü, yani 1.000 milimetrelik kavis yarıçapına sahip.

Ayrıca, oyunculara sorunsuz ve sürükleyici bir oyun deneyimi sunmak için 1ms hızlı tepki süresi, 240Hz yenileme hızı ve oldukça net bir QLED görüntü kalitesini kapsayan birçok güçlü özelliği bir araya getiriyor.

Samsung Görsel Ekran Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Hyesung Ha, "Samsung, sürükleyici yeni nesil oyun deneyimleri yaratma alanında devam eden yenilikleriyle mümkün olanın sınırlarını zorlayarak küresel oyun monitörü pazarında lider konumunu sürdürüyor.

Samsung Odyssey G7 kavisli monitör; oyunculara ihtiyaç duydukları ve istedikleri gelişmiş performansı sağlayan kavis, konfor ve rekabet avantajının mükemmel birleşimi." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, 27, 32 ve 49 inç boyutlarındaki Odyssey oyun monitörlerinin tüm modelleri; 240Hz yenileme hızı, 1 ms tepki süresi ve 1000R derin kavisiyle oyun keyfini artırıyor.

Samsung'un en yeni kavisli oyun monitörü G7, DP1.4'te NVIDIA G-SYNC Uyumluluğu ve Uyarlanabilir Senkronizasyonu da destekleyerek oyunculara herhangi bir senaryo anında olağanüstü dinamik ve kusursuz bir oyun deneyimi sunuyor.

TEMMUZDA TÜRKİYE'DE SATIŞTA

Samsung Odyssey oyun monitörleri, Türkiye'de temmuz ayından itibaren satışta olacak.

FİYATLAR

Monitörlerin tavsiye edilen KDV dahil satış fiyatı; 27 inç Odyssey G7 için 5 bin 499 lira, 32 inç Odyssey G7 için 6 bin 499 lira ve 49 inç Odyssey G9 için 13 bin 999 lira olarak belirlendi.