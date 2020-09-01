Samsung, kendi kredi kartını Güney Kore'de kullanıma sundu

Samsung'un kendi ödeme kartı olan "Samsung Pay Card", Güney Kore'deki kullanıcılar için hizmete açıldı. Samsung'un yeni ödeme kartının neler sunacağı ise haberimizde.

Teknoloji şirketleri, kullanıcıların işini daha da kolaylaştırmak için bazı önemli adımlar atıyor.

Bu şirketlerin başında gelen Apple, iPhone kullanıcıları için daha kolay bir ödeme yöntemi olan Apple Card'ı, ilk defa geçtiğimiz yıl mart ayında duyurmuş ve ağustos ayında bütün kullanıcıların hizmetine sunmuştu. Ayrıca Google'ın da kendi banka kartı üzerinde çalıştığı biliniyor.

SAMSUNG'UN KREDİ KARTI KULLANIMA AÇILDI

Samsung'un, şirketin dijital ödeme uygulaması Samsung Pay ile birlikte çalışabilecek yeni bir kredi kartı üzerinde çalıştığı, ilk defa geçtiğimiz mayıs ayında ortaya çıkmıştı.

Kaliforniya merkezli kişisel finans şirketi SoFi ile birlikte çalışan şirket, söz konusu kartını Güney Kore'de kullanıma açtı.

Samsung Pay Card, kullanıcılara çeşitli indirimler sunmayı vadediyor. Bahsi geçen indirimler, fiziksel mağazalarda yüzde 1, çevrimiçi alışverişlerde yüzde 1,5 olarak belirlenmiş durumda. Ancak Samsung, kullanıcılara 31 Aralık'a kadar yüzde 0,5'lik ek bir indirim daha sunacak.

Samsung Pay Card, dünya genelinde NFC ile ödeme desteğine sahip bütün mağazalarda kullanılabiliyor.





Dijital ödeme platformu Samsung Pay, yaklaşık beş yıl önce piyasaya sürüldü ve en çok kabul gören dijital ödeme platformlarından biri haline geldi.

Kredi kartı ve banka kartı bilgilerinizi ekleyerek kolayca ödemenizi yapmanızı sağlayan Samsung'un bu hizmeti, dahili manyetik güvenli iletim teknolojisi (MST) kullanıyor.

Bu nedenle, MST çipi sadece orta ve üst seviye Samsung telefonlarda bulunduğundan, bu durum kartın çalışacağı cihaz sayısını da düşürebilir.