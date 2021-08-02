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    Samsung kullanıcıları isyanda: Galaxy Note geri gelsin

    Samsung'un, bu yıl yeni bir Galaxy Note modeli çıkarmayacağı şirket tarafından resmi olarak doğrulanmıştı. 20 binden fazla kullanıcı, serinin geri gelmesi için imza kampanyası başlattı.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2021 - 14:37
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    Samsung kullanıcıları isyanda: Galaxy Note geri gelsin

    Samsung'un amiral gemisi serisi olan Galaxy Note, kullanıcıların en çok ilgi duyduğu akıllı telefonları barındırıyor.

    Bu yılın başlarında Samsung Mobile CEO’su Koh Dong-jin (DJ Koh), yarı iletken çiplerin tedarik sürecinde yaşanan sorunlardan etkilendiklerini ve Galaxy Note 21 serisini satışa çıkarmayabileceklerini söylemişti.

    Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlayan Samsung, bu yıl yeni bir Galaxy Note modeli satışa çıkarmayacağını ve bunun yerine katlanabilir modellere odaklanacağını resmen doğrulamıştı.

    KULLANICILAR TEPKİLİ

    10 yıllık bir geçmişe sahip olan Note serisi için bu yıl yeni bir modelin satışa çıkmayacak olması, Samsung kullanıcılarının pek de hoşuna gitmedi.

    SamMobile tarafında başlatılan kampanyada, Note serisinin dünya çapında milyonlarca kişi tarafından sevildiği belirtildi ve serinin geri gelmesi için 20 binden fazla imza toplandı.

    samsung

    NOTE SERİSİ TAMAMEN SONLANMADI

    Samsung, Galaxy Note serisinin tamamen fişinin çekildiğine dair herhangi bir açıklama yapmadı. Bu nedenle, gelecek yıl yeni bir Galaxy Note modeli karşımıza çıkabilir.

    Ancak özellikle S-Pen desteği gibi bazı özelliklerin katlanabilir telefonlara geçmesi, Samsung'un Note serisinden vazgeçtiği iddialarına neden oluyor.

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