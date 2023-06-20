Samsung kullanıcılarına müjde! Android 14, temmuzda geliyor Samsung'un Android 14 beta yayın takvimi ortaya çıktı. Şirket, temmuz ayında ilk güncellemesini yayınlayacak.

ensonhaber.com

Android 13’ü resmi olarak piyasaya çıkarmasının ardından Google, şimdi de Android 14 çalışmalarına hız vermiş durumda.

Akıllı telefonlara birçok yeni özellik getirmesi beklenen Android 14, yıl bitmeden bazı akıllı telefonlara sunulacak.

Samsung modelleri için ise Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesi ise temmuz ayında "beta" olarak bazı telefonlara gelecek.

İlk önce Galaxy S23 alacak

Rapora göre, temmuz ayının sonlarına doğru Galaxy S23 ailesi, Android 14 beta'ya kavuşacak.

Android 14 beta güncellemesi, şimdiye kadar sadece Google Pixel modellerine sunulmuştu.

Samsung, önümüzdeki ay gerçekleşecek olan Unpacked 2023 etkinliğinde Galaxy Tab S9 ve Watch 6 serisi, Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5 ile birlikte yeni One UI güncellemesini de yayınlayabilir.