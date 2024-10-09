Samsung, popüler katlanabilir telefonuna olan desteği kesti

Haber Merkezi

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, Galaxy Fold ile birlikte ilk defa katlanabilir telefon pazarına girmiş ve pazarda liderliğe yükselmişti.

Şu anda katlanabilir telefon pazarına liderlik eden Samsung, eski modellere olan desteğini sonlandırmaya başladı.

GALAXY Z FOLD 2 GÜNCELLEME ALMAYACAK

Samsung, yakın zamanda yazılım destek planını güncelledi. Şirket, 2020 yılında çıkan katlanabilir telefon Galaxy Z Fold 2 5G'nin artık yeni güncelleme almayacağını resmi olarak açıkladı.

Galaxy Z Fold2, 2020 yılında piyasaya sürüldü ve Android 10 işletim sistemiyle kutusundan çıktı.

Telefon, One UI 5.1.1 / Android 13 güncellemesi de dahil olmak üzere şimdiye kadar birçok güncelleme aldı. Ancak telefon, artık yeni güncelleme almayacak.

Galaxy Z Fold 2 5G kullanıcıları için bir kötü haber daha var. Telefon, Android güncellemeleri ile birlikte artık güvenlik güncellemelerini de alamayacak.

Bu da telefonun gelecekte olası saldırılara karşı savunmasız kalacağı anlamına geliyor.