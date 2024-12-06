Samsung, popüler modeli için desteği sonlandırıyor

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Samsung, Galaxy A42 5G akıllı telefon modeli için yazılım desteğini sonlandırdığını duyurdu.

Bu karar, 2020 yılında piyasaya sürülen cihazın artık Android veya güvenlik güncellemeleri almayacağı anlamına geliyor.

Galaxy A42 5G, ilk olarak Android 10 ile piyasaya sürülmüştü. Cihaz, yıllar içinde iki büyük Android güncellemesi ve düzenli güvenlik yamaları aldı. Ancak, Samsung artık bu model için güncelleme sağlamayacak.

KRİTİK GÜNCELLEMELER DEVAM EDEBİLİR

Samsung, nadir durumlarda acil bir güncelleme yayınlayabilir. Örneğin, kritik bir güvenlik açığı ortaya çıkarsa, Galaxy A42 5G için tek seferlik bir yama yayınlanabilir.

NEDEN DESTEK SONLANDIRILIYOR

Samsung, eski cihazlar için yazılım desteğini sonlandırmanın birkaç nedeni olduğunu açıkladı:

Donanım Sınırlamaları: Eski cihazlar, yeni yazılımları verimli bir şekilde çalıştırmak için yeterli donanıma sahip olmayabilir.

Yeni Modellere Odaklanma: Samsung, kaynaklarını daha yeni ve güçlü modellere odaklamak istiyor.

Gelişmiş Güncelleme Politikası: Samsung, son yıllarda güncelleme politikasını iyileştirdi ve bazı yeni cihazlar artık daha uzun süre güncelleme alıyor.

GALAXY A42 5G SAHİPLERİ NE YAPMALI

Galaxy A42 5G sahipleri, cihazlarını güvenli tutmak için şu adımları atabilirler:

Güvenilir olmayan kaynaklardan uygulama indirmeyin ve bilinmeyen bağlantılara tıklamayın. Teknoloji meraklıları, özel ROM'lar yükleyerek cihazlarının ömrünü uzatabilirler.

Güncellemeler ve güvenlik sizin için önemliyse, yeni bir Samsung modeline geçmeyi düşünebilirsiniz.