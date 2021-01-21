Samsung, SATA SSD serisinin yeni üyesi 870 EVO modelini tanıttı

Samsung Electronics, en çok satan SSD serisine eklediği en son SATA ürünü 870 EVO SSD'yi tanıtarak satışa çıkardı.

Samsung’un SSD sektöründeki en önemli serilerinden birisi olan EVO, son üyesiyle karşımıza çıktı. Samsung 870 EVO SATA SSD sürücüsü yüksek kapasiteler ve maliyet odaklı yapı ile geliyor.

Güney Koreli şirketin açıklamasına göre bu yeni sürücü, sınıfının en üst düzey performansıyla güvenilirliği bir araya getiriyor ve genel PC kullanıcılarından BT profesyonellerine uzanan geniş bir tüketici yelpazesini hedefleyen, tüm ihtiyaçlara yönelik bir depolama çözümü sağlıyor.

Samsung’un genel ve profesyonel kullanım için ideal olan yeni SSD sürücüsü 870 EVO, yüzde 38 daha yüksek rastgele okuma performansıyla günlük işlemleri daha da hızlandırırken, yüzde 30 iyileştirilmiş sürdürülebilir performansı sayesinde SSD dayanıklılığını da artırıyor.

Performansının ve güvenilirliğinin yanında 870 EVO, birçok bilgi işlem cihazı ve en güncel PC özellikleriyle geniş ölçüde uyumluluk gösteriyor.

Sürücü, 2,5 inç SATA ara yüz bağlantısı bulunan tüm cihazlarda destekleniyor. Güç tasarrufu sağlayan uyku modu sayesinde de 870 EVO, Windows’un Modern Standby fonksiyonunu destekleyen tüm cihazlarda çalışabildiğinden PC kullanıcıları için ekstra kullanım uygunluğu sağlıyor.

ÇEVRECİ ÜRETİM

Samsung ayrıca yeni 870 EVO’yu çevreyi de düşünerek tasarladı. Böylelikle üretim sürecinin her aşamasında karbon ayak izi azaltılarak üretilen yeni sürücüyle tüketicilere çevreci ürünleri seçebilme imkanı sunuluyor.

"ZİRVE NOKTASI"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Bellek Marka Ürün Bölümü Başkan Yardımcısı KyuYoung Lee, "SATA SSD serimizin zirve noktası, yeni 870 EVO, genel dizüstü ve masaüstü kullanıcılarının yanı sıra Ağa Bağlı Depolama (NAS) kullanıcılarını da hedefleyen, performans, güvenilirlik ve uyumluluğu bir arada sunan bir ürün." ifadelerini kullandı.

Okuma hızları 560MB/s, yazma hızları da 530MB/s seviyelerine kadar çıkabilen 870 EVO SSD'nin kapasitelerine göre fiyatlandırması ise şu şekilde:

256GB – 50 dolar

500GB – 80 dolar

1TB – 140 dolar

2TB – 270 dolar

4TB – 530 dolar



