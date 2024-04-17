Samsung, uygun fiyatlı Galaxy M15 5G'yi Türkiye'de satışa çıkardı Samsung'un kısa bir süre önce duyurduğu yeni akıllı telefonu Galaxy M15 5G, Türkiye'de satışa sunuldu. Telefonun fiyatına ve özelliklerine yakından bakıyoruz.

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Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, giriş ve orta segmentte yer alan Galaxy A ve Galaxy M serisiyle oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

Özellikle Galaxy M serisinde yüksek batarya kapasitelerini tercih eden şirket, seriye yeni bir model daha ekledi.

Galaxy M15 5G Türkiye'de

Samsung, kısa bir süre önce duyurduğu yeni akıllı telefonu Galaxy M15 5G'yi ülkemizde satışa çıkardı.

Samsung Galaxy M15 5G özellikleri

6,5 inç, Super Amoled, 90Hz, FHD+ ekrana sahip Galaxy M15 5G, gücünü MediaTek Dimensity 6100+ işlemcisinden alıyor.

4GB RAM ve 128GB depolama alanıyla giriş seviyesine hitap eden telefon, 50MP+5MP+2MP üçlü arka kameraya ve 13MP ön kameraya sahip.

Galaxy M serisinde yüksek bataryalar tercih eden Samsung, bu modelde yine 6000 mAh bataryayla karşımıza çıkıyor. Bu batarya, 25W hızlı şarjı destekliyor.

Galaxy M15 Türkiye fiyatı

Tüm bu özelliklere sahip Samsung Galaxy M15 5G, ülkemizde 7 bin 999 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu.