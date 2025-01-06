Samsung ve Apple amiral gemisi telefonlar için daha büyük piller geliştiriyor

Haber Merkezi

Akıllı telefonların pil ömrü, kullanıcılar için her zaman önemli bir konu olmuştur. Samsung ve Apple, sonunda bu konuda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

İki teknoloji devi, telefonların kalınlığını artırmadan daha büyük pil kapasiteleri sunacak yeni pil teknolojileri geliştiriyor.

ÇİNLİ ÜRETİCİLERİN ETKİSİ

Çinli akıllı telefon üreticileri, son yıllarda daha büyük pil kapasitelerine sahip telefonlar üretmeye başladı.

Örneğin, Nubia RedMagic 10 Pro, 7.050 mAh bataryaya sahip. Samsung ve Apple, bu trendi yakalamak ve daha uzun pil ömrü sunan telefonlar üretmek için yeni pil teknolojileri geliştiriyor.

YENİ PİL TEKNOLOJİLERİ

Samsung ve Apple, telefonların kalınlığını artırmadan daha büyük pil kapasiteleri sunacak yeni pil teknolojileri üzerinde çalışıyor.

Samsung, pil içindeki silikon içeriğini artırarak bu hedefe ulaşmayı planlıyor. Apple'ın ise hangi teknolojiyi kullanacağı henüz bilinmiyor.

ÇIKIŞ TARİHİ

Samsung'un yeni pil teknolojisini 2025 yılında, Apple'ın ise 2026 yılında piyasaya sürmesi bekleniyor.