Samsung ve Apple, bu önemli akıllı saat özelliğini sunan ilk şirket olmak için yarışıyor

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Apple ve Samsung, akıllı saatlerinde devrim yaratacak yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor: İnvaziv olmayan kan şekeri ölçümü.

Bu teknoloji, diyabet hastalarının kan şekerlerini iğne batırmadan ölçmelerine olanak tanıyacak.

İĞNESİZ KAN ŞEKERİ ÖLÇÜMÜ

Apple ve Samsung, akıllı saatlerinde optik sensörler kullanarak kan şekerini ölçebilen bir teknoloji geliştiriyor.

Bu teknoloji, diyabet hastalarının hayatını kolaylaştıracak ve sağlıklarını daha yakından takip etmelerini sağlayacak.

Samsung yetkilisi Hon Pak, şirketin invaziv olmayan kan şekeri ölçüm teknolojisinde önemli ilerlemeler kaydettiğini açıkladı. Pak, bu teknolojinin Galaxy Watch için "oyunu değiştireceğini" söyledi.

APPLE'IN ÇALIŞMALARI

Apple da uzun yıllardır invaziv olmayan kan şekeri ölçüm teknolojisi üzerinde çalışıyor. Apple Watch Series 11'in bu özellikle gelmesi bekleniyor.

Apple ve Samsung arasındaki rekabet, invaziv olmayan kan şekeri ölçüm teknolojisinin daha hızlı geliştirilmesini ve daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayabilir.