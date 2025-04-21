Samsung ve LG için iyi haber: iPhone üretimi 4 milyon adet arttı

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Morgan Stanley'nin yeni raporuna göre Apple, 2025'in ikinci çeyreği için iPhone üretim tahminini 41 milyondan 45 milyona yükseltti.

iPad üretiminde de 11,5 milyondan 13 milyona çıkarak önemli bir artış yaşandı. Bu artışlar, yıllık bazda sırasıyla yüzde 15 ve yüzde 24'lük bir yükselişe işaret ediyor.

GÜMRÜK VERGİSİ BELİRSİZLİĞİ ÜRETİMİ TETİKLEDİ

Bu üretim artışının zamanlaması, devam eden tarife belirsizliği ile yakından ilişkili. ABD ve Çin arasındaki gergin ticaret ortamı ve Trump yönetiminin tarife politikalarında olası değişiklikler, Apple'ı harekete geçirdi. Şirket, olası maliyet artışlarından önce stok oluşturarak risklerini azaltmaya çalışıyor.

GÜNEY KORELİ TEDARİKÇİLER KAZANIYOR

Bu üretim artışı, Güney Kore'deki Apple bileşen tedarikçileri için şimdiden olumlu sonuçlar doğuruyor.

Samsung Display, LG Display ve LG Innotek gibi şirketler, ekran ve kamera modülleri sağlayarak Apple'ın tedarik zincirinde kilit rol oynuyor.

Geçtiğimiz yıl, LG Innotek'in gelirinin yüzde 80'inden fazlası Apple siparişlerinden sağlandı.

Samsung Display de gelirinin yüzde 40'ından fazlasını Apple ile olan iş ortaklığı sayesinde elde ediyor.

YENİ MODEL DEĞİL, STOK TAKVİYESİ

Şu anda artırılan üretimin yeni modellerle ilgili olmadığı belirtiliyor. Üretimi artırılan cihazlar, halihazırda piyasada bulunan mevcut iPhone ve iPad modelleri. Yani Apple, bu yılın ilerleyen dönemlerinde iPhone 17 piyasaya sürülmeden önce sadece stoklarını güçlendiriyor.