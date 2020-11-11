Samsung ve Microsoft, eğitime katkı için iş birliği yaptı

Samsung ve Microsoft, eğitime katkı için iş birliği yaptı

Samsung Türkiye ile Microsoft, uzaktan eğitimin hayatımızın bir parçası haline gelmesiyle Türkiye'de yeni bir kampanya başlattı.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitimin oldukça arttığı ülkemizde, ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara yönelik Samsung ve Microsoft güçlerini blrleştirdi.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Samsung'un eğitim amaçlı kullanımı da düşünerek tasarladığı Galaxy Tab S6 Lite tableti satın alanlar, kampanya koşullarını yerine getirmeleri durumunda 409,99 TL değerindeki 1 yıllık Microsoft 365 Bireysel aboneliğine de sahip oluyor.

İş birliği kapsamında geliştirilen Tablet Yönetim Platformu sayesinde okul yönetimleri, okullardaki Galaxy Tab S6 Lite cihazları konum bilgisi, Wi-Fi ağı ya da ders saatlerine göre yönetebiliyor.

Uygulamalar, otomatik olarak cihaza aktarılıp öğrencilerin evde veya okulda olma durumuna göre aktif-pasif hale getirilebiliyor.

KONTROL OKUL YÖNETİMİ VE VELİLERDE

Tablet Yönetim Platformu sayesinde okul yönetimi ve veliler tablet ile geçirilen zamanı yönetebilirken, tabletlerde yer alan Knox güvenlik platformuyla bilişim teknolojileri desteğine duyulan gereksinim minimuma iniyor.

Böylelikle öğrenciler, okula geldiğinde veya ders saatinde tabletleri okul tableti olarak kullandıklarında, istenmeyen uygulamaların açılması veliler ve okul yönetimi tarafından engellenebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Microsoft Orta Doğu ve Afrika Tüketici Kanalından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halil Gökoğlu, "Uzaktan eğitimin hayatımızda giderek daha da önem kazandığı bu dönemde, Samsung ile hayata geçirdiğimiz iş birliğinin başarılı olması bizleri çok mutlu etti.

"İŞ BİRLİKLERİ DEVAM EDECEK"

Öğrencilerin, eğitimcilerin ve velilerin hızla değişen eğitim modellerine en etkin şekilde adapte olabilmeleri için bu gibi iş birlikleri geliştirmeye devam etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

