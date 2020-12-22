Samsung ve OPPO, Türkiye'de akıllı telefon üretme kararı aldı

Sektöre yakın kaynaklar tarafından aktarılan bilgilere göre Samsung ve OPPO, ülkemizde akıllı telefon üretmeye başlayacak. Konuyla ilgili tüm detayları sizler için derledik.

Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO ve Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Türkiye'de akıllı telefon üretmek için kolları sıvadı. Söz konusu yatırımların hem ihracat hem de yerel tüketiciyi sevindireceği belirtilirken, iki şirketten de henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Türkiye'ye kısa süre önce gelen Çinli şirket Oppo, önümüzdeki ay mobil telefon üretimine başlamayı hedefliyor. Bloomberg HT'ye bilgi veren üç kaynağa göre İstanbul ve Kocaeli bölgesinde kurulacak tesisle üretimin tamamen Türkiye'de gerçekleşeceği ve montaj olmayacağı belirtiliyor.

50 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Yaklaşık 50 milyon dolarlık yatırımla üretime başlayacak tesis için yatırım teşvik belgesinin alındığı ve gerekli kuruluş işlemlerinin tamamlandığı belirtiliyor.

Bazı modellerini Türkiye'de üretmeyi planlayan Oppo'nun, başta Avrupa pazarı olmak üzere ihracat yapacağı da belirtildi.

SAMSUNG MONTAJA ODAKLANACAK

Öte yandan, Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung'un da Türkiye'de üretim planladığı öğrenildi. Buna göre, Samsung ilk etapta üretimi İstanbul'da kurulu bir alt yükleniciyle yapacak ve bu üretim daha çok montaj ağırlıklı olacak.

TEŞVİK DÜZENLEMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYINLANMIŞTI

Geçen hafta Resmi Gazete'de yayınlanan teşvik düzenlemelerinde, cep telefonu üretimine ilişkin detaylar da yer almıştı.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla teşvik mevzuatında değişiklik yapılarak, cep telefonu üretiminde kullanılan aksam ve parçaların, teşvik belgeli yatırımlar kapsamında 31 Ağustos 2021’e kadar gümrük vergilerinin ödenmesi şartıyla ithalatının önü açılmıştı.