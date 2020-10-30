Samsung ve Sony, ABD'den Huawei lisansı aldı

Yeni ortaya çıkan haberlere göre Samsung ve Sony, ABD'nin kara listesinde yer alan Huawei ile iş yapabilmek için gerekli lisanslara kavuştu.

ABD ile Çin arasında devam eden teknoloji savaşlarından en çok etkilenen şirketlerden biri olan Huawei, çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı.

Çin hükümeti adına casusluk yaptığı iddiasıyla Google tarafından android lisansı iptal edilen Çinli şirket, aynı zamanda ABD'nin uyguladığı kısıtlamalarla oldukça sıkıntılı günler yaşıyor.

Hükümet, diğer şirketlerin ülkede Huawei ile iş yapmasını engellemiş ve Çinli şirketi kara listeye almıştı. Huawei ile çalışmak isteyenler ise hükümetten izin almak zorunda.

SAMSUNG VE SONY ABD'DEN LİSANS ALDI

Reuters ve Financial Times'ta yer alan haberlere göre Samsung ve Sony, Huawei ile iş yapabilmek için ABD'den lisans aldı.

Ancak Samsung için bu lisans, yalnızca şirketin ekran üretim birimi Samsung Display için geçerli. Sony ise aldığı lisans ile artık ürettiği kamera sensörlerini Huawei'ye satabilecek.

Geçtiğimiz haftalarda Intel de Huawei ile iş yapabilmek için ABD'den lisans almıştı. Ancak bütün bu lisanların Huawei'yi ne kadar ayağa kaldırabileceği şimdilik belirsiz.

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