Samsung, Verizon ile 6,6 milyar dolarlık 5G anlaşması imzaladı

Samsung, Verizon ile 6,6 milyar dolarlık 5G anlaşması imzaladı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Verizon Communications ile 6,6 milyar dolarlık 5G ağ altyapısı geliştirme anlaşması imzaladı.

Son zamanlarda bazı ülkelerde sınırlı sayıda kullanıcılara sunulan 5G teknolojisi ile ilgili çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Aynı zamanda birçok teknoloji şirketi, kendi 5G destekli ürünlerini piyasaya sürerek bu pazarda iddialı bir konuma gelmek istiyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ABD'li telekomünikasyon devi Verizon ile 6,6 milyar dolarlık 5G ağ altyapısı geliştirme anlaşması imzaladı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, söz konusu anlaşmanın geçtiğimiz pazartesi günü hayata geçtiği ve Aralık 2025'e kadar geçerli olduğu belirtildi.

Açıklamada, Samsung'un çığır açan ağ teknolojileri sunmaya devam etmekten heyecan duyduğu belirtilerek, "Verizon'la ilişkimizi genişletmekten ve uzun vadeli bir stratejik anlaşmadan yararlanmaktan heyecan duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

SAMSUNG YÜKSELİŞE GEÇEBİLİR

Huawei'nin ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kalması nedeniyle Samsung’un kablosuz ağ sağlayıcıları endüstrisindeki pazar payının artabileceği belirtiliyor.