Samsung, yarı iletken sektöründe Intel'i geride bıraktı

Yarı iletken analist firması IC Insights, Samsung’un 2021’in ikinci çeyreğinde yarı iletken tedarikçisi olarak liderliğe yükseldiğini duyurdu.

Tüm dünyada etkisi gösteren çip krizi nedeniyle talep her geçen gün artarken, sektörde rekabet iyice kızışmaya başladı.

Yarı iletken analist firması IC Insights, Samsung’un 2021 ikinci çeyrekte yarı iletken sektöründe Intel'i geçerek liderliğe yükseldiğini bildirdi.

İlk çeyrekte liderliği elinde bulunduran Intel, böylelikle ikinci sıraya geriledi. Listenin üçüncü sırasında TSMC, dördüncü sırasında SK Hynix ve beşinci sırasında ise Micron yer alıyor.

SAMSUNG, YÜZDE 19 BÜYÜDÜ

D-RAM ve flash belleklere olan talebin artması sonucunda ikinci çeyrekte yüzde 19 büyüyen Samsung, en büyük desteğini yine bu sektörlerden aldı. Samsung'un bellek satışlarında üçüncü çeyrekte de yüzde 10 artış bekleniyor.

Öte yandan, yarı iletken sektörü ikinci çeyrekte toplamda yüzde 10 büyüme yaşadı ve ikinci çeyrekte kit satışları 4.3 milyar doları geçti.

Intel, TSMC, Qualcomm ve Broadcom artan talebe yetişmekte zorlanırken toplam 95,5 milyar dolar değerinde satış geliri elde edildi.

2021'in üçüncü çeyreğinde yüzde 3'lük bir negatif satış büyümesi bekleyen Intel, görünüşe göre önümüzdeki dönemde de liderliği Samsung'a kaptıracak.