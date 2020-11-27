Samsung, katlanabilir yeni ekran tasarımlarını paylaştı

Samsung Display, Z şeklinde katlanabilen bir akıllı telefon ve rulo şeklinde ekranı uzayan bir tablet konsepti görüntüsü yayınladı.

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, Galaxy Fold ile birlikte ilk defa katlanabilir telefon pazarına girmiş, ancak umduğunu bulamamıştı.

Telefonda meydana gelen birçok ekran sorunu, şirketi oldukça zor durumda bırakırken, daha sonra satışa çıkan yeni modellerle bu sorunlar çözüme kavuşturuldu.

Şu anda katlanabilir telefon pazarına liderlik eden Samsung, gelecek yıllarda yeni tasarımlarla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

İKİ FARKLI TASARIM YOLDA

Samsung Display tarafından çizim şeklinde paylaşılan konsept görüntülerine baktığımızda, şirketin Z şeklinde katlanan bir akıllı telefon ve rulo şeklinde sarılabilen bir tablet üzerinde çalıştığını görüyoruz.





Aslına bakacak olursak, bu iki konseptin patent görüntüleri daha önce ortaya çıkmıştı. Samsung ise çizimleri paylaşarak, yeni modellerin yolla olduğunun sinyallerini verdi.

Ancak yeni telefonların ne zaman karşımıza çıkacağı ve verimli olum olmayacakları bilinmiyor.

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