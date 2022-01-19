Samsung'dan iki kez katlanabilen dizüstü bilgisayar

Samsung'dan iki kez katlanabilen dizüstü bilgisayar

Samsung, gelecekte dizüstü bilgisayarları iki kez katlanabilir hale getirmek için yeni bir patent başvurusunda bulundu.

Son zamanlarda katlanabilir akıllı telefonlarıyla öne çıkan Samsung, şimdi de dizüstü bilgisayarları katlamak istiyor.

Samsung'un aldığı yeni patent, iki kez katlanabilen çok katlı yeni bir dizüstü bilgisayar konseptini içeriyor.

Görüntülerde yer alan dizüstü bilgisayar, ilk olarak normal bir şekilde kapatılıyor ve ardından ekran ve klavyenin ortasında yer alan menteşeler ile merkezden bir kez daha kendi üzerine katlanabiliyor.

Ekran tarafında büyük bir gelişim sağlayan şirket, muhtemel olarak bu yıl tanıttığı katlanabilir OLED panel teknolojisini bu bilgisayarlarda kullanacak.

HENÜZ ONAYLANMADI

Buna ek olarak, yeni patent henüz onaylanmadı ve şirketin yeni bir katlanabilir bilgisayar üretip üretmeyeceği bilinmiyor.

Yeni patent ilgi çekici olsa da tıpkı katlanabilir telefonlar gibi katlanabilir dizüstü bilgisayarların da üretim maliyetinin oldukça yüksek olacağını söyleyebiliriz.



