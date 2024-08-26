Samsung'un 400 dolarlık akıllı yüzüğü Galaxy Ring, bozulduğunda tamir edilemeyecek Yapılan çalışmaya göre, geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Samsung Galaxy Ring, bozulduğunda tamir edilemeyecek. İşte detaylar.

Haber Merkezi

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Galaxy Z Fold 5 modelini tanıtan Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, şimdi de Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 modellerini görücüye çıkardı.

Ayrıca şirket, katlanabilir telefonlarıyla birlikte "Galaxy Ring" adı verilen bir de akıllı yüzük tanıttı.

SAMSUNG GALAXY RING NELER SUNUYOR

Samsung'un yeni ürünü Galaxy Ring, tıpkı akıllı saatler gibi sürekli olarak sağlık durumunu izleyebilecek.

Ayrıca akıllı yüzük, uyku aktivitesini ve nabız verilerini sürekli olarak kontrol edebilecek.

Tek şarjda 7 gün kullanılabilecek olan akıllı yüzük, diğer cihazlarla birlikte kullanılabilecek.

BOZULDUĞUNDA TAMİR EDİLEMEYECEK

Kullanıcıların parmak ölçülerine göre satın alabilecekleri Galaxy Ring, 399 dolar fiyat etiketiyle mağazalardaki yerini almıştı.

Ancak Galaxy Ring'i parçalarına ayırmak isteyen iFixit, yüzüğün bozulduğunda tamir edilemeyeceğini söyledi.

Galaxy Ring'in tüm bileşenleri, incecik bir PCB şeridin üzerine yerleştirildi. Üstelik bu şerit, akıllı yüzüğe özel bir reçine ile "mühürlendi". Hâl böyle olunca PCB şeridi yüzükten ayırabilmenin sağlıklı bir yolu yok.

Konuyla ilgili Samsung'dan henüz bir açıklama yapılmazken, yüzüğü satın almak isteyenler iki kere düşünmek zorunda.