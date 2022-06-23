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    Samsung'un 50 milyon akıllı telefonu depolarda kaldı

    Samsung'un cep telefonu satışları düştü. Şirketin depolarında 50 milyon adet akıllı telefonun beklediği söyleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2022 - 15:19
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 16:08
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    Samsung'un 50 milyon akıllı telefonu depolarda kaldı

    Son zamanlarda yaşanan küresel çip tedarik sorunları ve Rusya-Ukrayna savaşı, teknoloji şirketlerini oldukça zor durumda bırakıyor

    Örneğin Samsung, 2022'de üretmeyi planladığı telefon sayısını 310 milyondan 270 milyona düşürdü.

    50 milyon telefonun depoda beklediği söyleniyor

    Güney Kore'den gelen iddialara göre, Samsung'un 2022 satışları beklenenden de kötü durumda. Samsung'un distribütör stoklarında yaklaşın 50 milyon adet telefonun beklediği öne sürüldü.

    Samsung, geçtiğimiz mayıs ayında telefon üretimini yarıya indirerek 10 milyon adete çekmişti. Buna rağmen şirketin elinde çok sayıda telefon olduğu belirtiliyor.

    Enflasyon nedeniyle cep telefonu fiyatlarının artması, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ve koronavirüs salgını nedeniyle alım gücünün düşmesi, akıllı telefon pazarını ciddi şekilde etkiliyor.

    samsung


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