Samsung'un akıllı saatleri kalp yetmezliğini tespit edecek

Teknoloji devi Samsung, giyilebilir teknolojilerini sağlık alanında yeni bir boyuta taşıyor.

Şirketin geliştirdiği yapay zekâ destekli algoritmalar sayesinde, markanın akıllı saatleri artık kalp yetmezliğinin en önemli nedenlerinden biri olan Sol Ventrikül Sistolik Disfonksiyonu'nu (LVSD) tespit edebilecek.

DÜNYADA BİR İLK: RESMİ ONAY ALDI

Bu teknoloji, Güney Kore merkezli Medical AI şirketiyle ortak yürütülen çalışmaların bir ürünü.

Algoritmalar, halihazırda Kore'deki yüzlerce hastanede kullanılan 12 derivasyonlu EKG analiz sistemleri üzerine inşa edildi.

Samsung'un geliştirdiği bu sistem sayesinde akıllı saatler, dünyada ilk kez LVSD tespiti için resmi onay almış oldu.

Bu, kalp yetmezliği riski taşıyan ancak henüz belirti göstermeyen kişilerde bile hastalığın erken dönemde fark edilebileceği anlamına geliyor.

BEYİN DALGALARINI İZLEYEN KULAKLIK DA GELİŞTİRİLİYOR

Samsung'un sağlık odaklı çalışmaları yalnızca kalple sınırlı değil. Şirket, Hanyang Üniversitesi ile birlikte geliştirdiği "Ear-EEG" adı verilen kulak çevresi EEG prototipiyle beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) alanında da ilerleme kaydetti.

Bu sistem, laboratuvar dışında da beyin dalgalarını izleyebiliyor ve gerçek zamanlı uyku hali tespiti gibi özellikler sunuyor.

Samsung, bu tür çalışmalarla kullanıcıların sağlıklarını proaktif bir şekilde takip etmelerini sağlamayı hedefliyor.