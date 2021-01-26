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    Samsung'un başkan yardımcı Jay Y. Lee'ye verilen hapis cezası temyize götürülmeyecek

    16 milyon euro rüşvet vermekle suçlanan Samsung'un başkan yardımcısı Jay Y. Lee, 2.5 yıl hapis cezası almıştı. Kararın temyize götürülmeyeceği açıklandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 26.01.2021 - 10:05
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 10:26
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    Samsung'un başkan yardımcı Jay Y. Lee'ye verilen hapis cezası temyize götürülmeyecek

    Güney Kore merkezli teknoloji şirketi Samsung'un başkan yardımcısı Jay Y. Lee,  bürokratlara 16 milyon euro rüşvet vermekle suçlanıyordu.

    Lee, 2017 yılında 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış, ardından suçlamaları reddettikten sonra hapis cezası kısaltılmış ve ertelenmişti.

    ABD'nin Washington eyaletinde dünyaya gelen ve 1991'den bu yana Samsung'da çeşitli görevler üstelenen Lee'nin mahkemesinde, geçtiğimiz günlerde karar çıkmış ve Lee, 2.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

    jay lee

    TEMYİZE GÖTÜRÜLMEYECEK

    Savcılıkl, Samsung'un varisi ve yönetim kurulu başkan yardımcısı Lee Jae-Yong hakkında Seul Yüksek Mahkemesi'nin rüşvet suçlamasıyla verdiği 2,5 yıl hapis cezasının temyize götürülmeyeceğini açıkladı.

    Lee'nin, cezasını çekmesinin ardından yeniden görevine devam etmesi bekleniyor.

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